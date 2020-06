Sergio Bava Foto: traguardo della seconda edizione della Karachi Marathon

IL VERO traguardo della seconda edizione della Karachi Marathon, che poi non è una “marathon” ma soltanto una bella corsa di 10 chilometri (6 per le donne), era di nascondere per una volta (o magari per sempre) le differenze.Tutti in strada, dunque, domenica 12 gennaio, ognuno come poteva o come sapeva. Tutti nello stesso momento. E il bello è stato proprio questo. Che in una mattina persino fresca per il clima di questa parte di Pakistan, dei quasi duemila partecipanti (numero alto) non ce n’era uno uguale all’altro, ma appunto si somigliavano tutti: chi aveva preparato la corsa da professionista o quasi, chi correva col sorriso sulle labbra sapendo che gli ultimi chilometri li avrebbe percorsi a modo suo, camminando. Chi aveva la maglietta bianca dell’organizzazione e chi no. Decine di nazionalità, a cominciare dall’ambasciatore inglese in Pakistan. Una manifestazione di estrema comprensione dei pregi umani e dei difetti, laddove ce ne fossero, tecnici. Ma che importa. Il gioco era e resterà per sempre un altro. Conta più il valore dell’impresa collettiva, ben più cruciale dei destini individuali.

A Karachi si è celebrata la festa delle diversità. La ragazza immortalata con testa e viso coperti ne è diventata il simbolo. Forse respirava meno bene degli altri, ma quanta aria le arrivava ai polmoni e ai muscoli dalla certezza di aver rispettato il proprio “vangelo”? E le è bastato. La sua foto ha fatto più chilometri di lei. Si dice che la maratona è un potentissimo aggregatore sociale.

Giusto. Si dice che non esista evento sportivo più connesso alla cultura globale, non soltanto sportiva. Giustissimo. La maratona, unica nel suo genere (ma di che genere stiamo parlando?), riesce a mettere in contatto persone che altrimenti non si sarebbero mai conosciute e mai, di conseguenza, avrebbero immaginato di poter condividere un'emozione così forte con gente proveniente dall'altro capo del pianeta, cui spesso non ci si rivolge nemmeno con le parole, ché forse sarebbe inutile, ma con gli sguardi o l'ansimare.

La piccola "maratona" di Karachi è l'ennesima conferma di questa "anima mundi" che va spavalda, che scende in strada ovunque senza pensare al tempo, a nessun tempo. Una gigantesca fratellanza fatta di sudore, serenità prima e stanchezza dopo. Nonostante l'odio della società malata, qualcosa continua a funzionare soltanto a condizione che si determini il sentimento opposto, soltanto a condizione di sentirsi tutti sulla stessa barca: o meglio dentro un'arca di passione chiamata maratona, lunga o corta che sia. Amore per la corsa. Amore per le cose. E visto che come dice lo psicanalista e scrittore Luigi Zoja "siamo nell'era della morte del prossimo", anche amore per gli altri. Scusate se è poco.