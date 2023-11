Sergio Cippitelli ( video ) imprenditore delle scarpe nel 2020 terminò il suo mandato

Al termine del mio incarico, desidero esprimere la mia gratitudine al Presidente Zingaretti per l’opportunità di presiedere quest’organizzazione e per l’incredibile esperienza acquisita. Un ringraziamento speciale va sia all’attuale che al precedente direttore, alla squadra di leadership e a tutti i collaboratori per il loro impegno nel corso degli anni. Ci troviamo in una fase socioeconomicamente delicata e complessa, caratterizzata da una crisi sanitaria che si è evoluta in una grave recessione economica. Stiamo affrontando sfide immediate che richiedono decisioni audaci e lungimiranti, specialmente nell’ambito politico dove si deve assicurare un sostegno fondamentale per il reddito, l’alimentazione, la sanità, l’abitazione e l’istruzione delle persone più vulnerabili.

Recentemente, abbiamo realizzato significativi progetti di ristrutturazione e di miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici dell’Ater in tutta la provincia di Frosinone, utilizzando fondi che per lungo tempo sono rimasti inutilizzati nelle casse regionali. Abbiamo ottenuto risultati notevoli, dimostrazione che una progettazione efficace è stata una caratteristica distintiva di questa entità. Nonostante le difficoltà, abbiamo assistito a una riorganizzazione gestionale, inclusa l’apertura di due filiali operative, una a Sora e l’altra a Cassino, portando i servizi più vicini ai cittadini e migliorando l’efficienza e l’efficacia nel contesto di una razionalizzazione dei costi.

Abbiamo anche portato a termine la manutenzione straordinaria di oltre 400 abitazioni che per anni hanno avuto seri problemi, oltre alla costruzione di nuovi alloggi per rispondere alle necessità abitative del territorio. Questi sono solo alcuni dei risultati conseguiti nel biennio del mio mandato come Commissario dell’Ater di Frosinone, frutto di un lavoro di squadra e della collaborazione con i sindaci della provincia, che ha migliorato significativamente la qualità della vita per gli inquilini degli immobili Ater.

Ho affrontato circostanze complesse e a volte drammatiche con dignità e comprensione, lavorando per superare le difficoltà e risolvere i problemi. Ho incontrato persone di ogni tipo, che si sono rivolte a me con fiducia, sperando nel mio sostegno. Auguro a tutti un futuro prospero e sono consapevole dell’importanza di rispondere in modo soddisfacente alle richieste che emergeranno. Auspico che gli amministratori mantengano sempre la loro attenzione sul bene comune e sullo sviluppo della nostra comunità.

Mata