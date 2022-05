sergio-mattarella-su-transizione-ecologica-e-digitale:-“la-guerra-non-deve-farci-tornare-indietro”

“La sensibilità della vostra generazione è fortunatamente molto alta sul tema della transizione ecologica e del clima. Bisogna procedere velocemente perché gli adulti lascino un mondo decaduto o meno vivibile. Le due transizioni, quella ecologica e digitale, sono fondamentali. Questa sciagurata invasione ha distratto da questo obiettivo primario, non solo per la devastazione ma anche perchè la crisi energetica ha portato rincari e si riapre sul ritorno al carbone. Serve uno sforzo in più per evitare che la guerra ci faccia tornare indietro”.

Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo un incontro con la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tenutosi al Quirinale.

Il Presidente #Mattarella è una delle voci più autorevoli in Europa. I suoi appelli per un’ più giusta e forte, rispecchiano la volontà dei cittadini. da sempre forza trainante dell’UE. Guardiamo agli italiani per rendere l’ pronta per la prossima generazione.@Quirinale pic.twitter.com/CE4xOzBjOF — Roberta Metsola (@EP_President) May 5, 2022

Al termine del colloquio i due Presidenti hanno incontrato una rappresentanza di studenti di scuole secondarie di secondo grado, ambasciatrici del Parlamento europeo e hanno risposto ad alcune domande sui temi prioritari per il futuro dell’Italia e dell’Europa con particolare riguardo ai giovani.

“L’Italia è molto impegnata, ma serve intensificare lo sviluppo delle fonti alternative: lo ha fatto il Portogallo. Dobbiamo fare molto di più e il Pnrr va in quella direzione, ora bisogna attuarlo in modo rapido. Il digitale ha catturato tutti, anche un anziano come me. ma bisogna garantire che ci sia la persona al centro degli strumenti, le forme di intelligenza artificiale sono affascinanti ma non sia l’algoritrmo a scelgere il da farsi ma le persone: non ci sia capovolgimento di ruoli. C’è un vuoto normativo, servono regole che garantiscano sempre che ci sia al centro la persona umana”.

Erano presenti all’incontro rappresentanze delle scuole: Liceo classico statale “Francesco Vivona” di Roma, Polo Statale ISS “P. Mattarella” di Dolci di Castellamare del Golfo (Tp), Collegio “Alessandro Volta” di Lecco, Istituto Tecnico Industriale Statale “Trafelli” di Nettuno. Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

L’articolo Sergio Mattarella su transizione ecologica e digitale: “la guerra non deve farci tornare indietro” proviene da The Map Report.