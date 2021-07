Sergio Ramos al PSG con la benedizione della moglie: “Ti sosterrò sempre”, chi è Pilar Rubio

È ufficiale, Sergio Ramos è un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. Il difensore, dunque, si è ormai lasciato alle spalle la lunga esperienza al Real Madrid. Dopo la mancata convocazione a Euro 2020, Ramos si prepara a tornare in campo. A sostenerlo in questa nuova avventura professionale, la moglie Pilar Rubio che in queste ore gli ha rivolto una dedica su Instagram

Il messaggio di Pilar Rubio per Sergio Ramos

in foto: Pilar Rubio

Pilar Rubio, in un lungo post pubblicato su Instagram, si è congratulata con il marito per questa nuova tappa della sua carriera che lo vede approdare al PSG. Poi, ha ammesso di reputarla una sfida difficile anche sotto il profilo personale. La conduttrice dovrà dividersi tra Parigi e Madrid per tenere fede ai suoi numerosi impegni professionali:

“Congratulazioni caro Sergio, per questa nuova tappa in questo grande club, il Paris Saint Germain. Ti supporteremo come sempre. Per quanto mi riguarda, affronterò una delle sfide più complicate, stare con la mia famiglia – in cui tutti siamo uno – sia a Parigi che a Madrid, dove continuerò a portare avanti i miei progetti professionali. Questa volta avrò un nuovo migliore amico: l’aereo. Sono sicura che troverò un nuovo hobby da coltivare durante le ore di volo. Grazie a tutti per l’affetto che ci state dando in questi giorni”.

Pilar Rubio, la conduttrice è mamma di quattro figli

Pilar Rubio Fernandez è un volto molto noto in Spagna. Classe 1978, è una conduttrice televisiva e attrice. Si è fatta conoscere, conducendo dal 2008 al 2009, il programma comico Sé lo que hicisteis, che ha riscontrato grande successo. In seguito, è stata al timone di diverse trasmissioni come ¡Más que baile!, Operación Triunfo e Todo el mundo es bueno. Quanto alla vita privata, nel 2012 ha ufficializzato la relazione con il calciatore Sergio Ramos. Nel 2019, sono diventati marito e moglie. Dal loro amore sono nati quattro figli: Alejandro, Marco, Sergio e Máximo Adriano.