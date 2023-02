Sergipana morre em temporal no Litoral Norte de São Paulo, diz família

Fabiana morava há 18 anos em São Sebastião e trabalhava na prefeitura da cidade. Fabiana de Freitas Sá era psicóloga.

A sergipana nascida em Porto da Folha, Fabiana de Freitas Sá, de 41 anos, morreu em virtude das fortes chuvas na cidade de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. De acordo com a família da vítima, o corpo dela foi encontrado sob escombros da casa onde ela residia.

Tragédia do Litoral Norte: veja a cobertura em tempo real

Fabiana morava há 18 anos em São Paulo, era psicóloga, e coordenava o Programa Criança Feliz na prefeitura da cidade. Ela estava sozinha em casa no momento da tragédia.

Ainda segundo familiares, a previsão é que o corpo chegue a Sergipe até esta quarta-feira (21).

Sergipana Fabiana de Freitas Sá

Destruição em São Sebastião, após a enchente do fim de semana

As chuvas que caíram no Litoral de SP foram as maiores registradas em 24 horas na história do país, e deixaram 48 mortos, até o momento, além de mais de 40 desaparecidos. Foi decretado estado de calamidade em 6 cidades e luto oficial de 3 dias.

