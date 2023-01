Sergipe abre PSS para professores da Educação em Tempo Integral; saiba como participar

As inscrições acontecem até esta quarta (1º) de fevereiro. tecnologia, computador, teclado

Thaís Leocádio/g1/ aqruivo

Nesta segunda-feira (30), a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) abre inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) voltado à professores de educação básica da Rede Pública Estadual que devem atuar na regência de classe nos Centros de Excelência de Educação em Tempo Integral (Ceeti). [Confira o edital].

As inscrições acontecem até esta quarta-feira ( 1º de fevereiro), através doa página da Seduc. O resultado sairá no dia 7 de fevereiro, também no site.

O PSS tem como objetivo o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva. Podem participar professores efetivos lotados nas unidades escolares da Rede Estadual, na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura e nas sedes das Diretorias de Educação (DEA, DRE 01, DRE 02, DRE 03, DRE 04, DRE 05, DRE 06, DRE 07, DRE 08, DRE 09).

Ainda segundo a Seduc, o prazo de vigência do PSS será de dois anos contado da data de sua publicação no site da Seduc, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Vittorio Ferla