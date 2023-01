Sergipe adere a sistema que permite venda em todo Brasil de produtos lácteos produzidos no estado

O estado aderiu ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) em 2022. No entanto, a equivalência só estava valendo para o setor de abate e processamento de carnes. Queijos

Divulgação/Arquivo

O estado aderiu ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) em 2022. No entanto, a equivalência só estava valendo para o setor de abate e processamento de carnes.

Produtos lácteos produzidos em Sergipe, agora podem ser comercializados em todo território nacional. Uma solenidade em Brasília, na tarde desta quarta-feira (25), marcou a adesão do estado ao o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) para os produtos lácteos. O documento foi assinado pelo governador do estado, Fábio Mitidieri, e pelo secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva.

Para que a comercialização em todo Brasil aconteça, é preciso que haja inspeção estadual junto à Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro).

Segundo o governo do estado, Sergipe já havia recebido o certificado de adesão do estado ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) em 2022. No entanto, a equivalência só estava valendo para o setor de abate e processamento de carnes, que agora foi ampliado para leite e derivados.

Os laticínios que tiverem interesse nessa adesão, devem fazer uma solicitação através de ofício junto a Emdagro.

Vittorio Rienzo