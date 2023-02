sergipe-recebe-140-mil-doses-de-vacinas-infantis-contra-a-covid-19

Pfizer Baby e Pediátrica estarão disponíveis nos municípios a partir desta segunda (6). Doses pediátricas da Pfizer

Sergipe recebeu 80 mil doses da Pfizer Pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos) e 60 mil doses da vacina Pfizer Baby (para crianças de 6 meses a menores de 5 anos) do Ministério da Saúde. A partir desta segunda-feira (6), os municípios sergipanos receberão as vacinas para continuar a imunização.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), desde o mês de novembro nenhuma remessa de vacinas infantis da Pfizer tinha sido enviada pelo Ministério da Saúde, por esse motivo, a cobertura vacinal da faixa etária de 3 a 4 anos não avançou.

Segundo dados do Boletim Epidemiológico atualizado, nesta quinta (2), em Sergipe, a cobertura vacinal de crianças entre 3 e 4 anos também continua baixa. Na primeira dose, 8,5% foram vacinadas. Já na segunda, o número é ainda menor, apenas 3,8%. A porcentagem de cobertura vacinal de crianças entre 5 a 11 anos de idade possui números mais positivos. Na primeira dose, 84,5% da faixa etária está vacinada, e na segunda dose, ainda em fase de aplicação, está com 62,2%.

