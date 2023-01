sergipe-registra-17-novos-casos-de-covid-19

Desde o início da pandemia, 359.466 pessoas testaram positivo para a Covid e 6.500 morreram. Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen)

Sergipe registrou 17 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (27). A informação é do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde.

Desde o início da pandemia, 359.466 pessoas testaram positivo para a Covid e 6.500 morreram.

Em virtude da continuidade da contaminação pela Covid-19 e por acreditarem que muitas pessoas não realizam o teste para a identificação da doença, mesmo sendo necessário, especialistas recomendam a manutenção do uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e isolamento das pessoas com sintomas.

