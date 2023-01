Sergipe registra mais um caso da Varíola dos Macacos

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde. Caso de varíola dos macacos na região

Sergipe registrou mais um caso da Varíola dos Macacos. A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (25), pela Secretaria de Estado da Saúde.

Segundo a SES, este novo caso foi confirmado em um homem, de 28 anos, residente de Aracaju, com febre e erupção cutânea. Com mais esta confirmação, sobe para 72 o número de casos de Monkeypox.

Os sintomas da Monkeypox geralmente são: febre, dor de cabeça, aumento de linfonodos, além das lesões de pele. A erupção passa por diferentes estágios e pode se parecer com varicela (catapora) ou sífilis.

