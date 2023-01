sergipe-registra-uma-morte-e-11-novos-casos-de-covid-19

Desde o início da pandemia, 359.412 pessoas testaram positivo para a Covid e 6.498 morreram. Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen)

Sergipe registrou uma morte e 11 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (24). A informação é do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde.

Mortes e casos de Covid nos municípios sergipanos

O óbito confirmado foi de uma mulher, 75 anos, de Neópolis, com hipertensão e diabetes. Desde o início da pandemia, 359.412 pessoas testaram positivo para a Covid e 6.498 morreram.

Em virtude da continuidade da contaminação pela Covid-19 e por acreditarem que muitas pessoas não realizam o teste para a identificação da doença, mesmo sendo necessário, especialistas recomendam a manutenção do uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e isolamento das pessoas com sintomas.

Internamentos

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe apontam que há 09 pessoas internadas na rede pública e 03 pessoas na rede particular.

Vacinação

Foram enviadas aos municípios 6.283.438 doses. No que se refere a imunização, 88,57% da população foi vacinada com a primeira dose e 81,79% com a segunda dose. Além disso, 62,80% foi vacinada com a primeira dose de reforço (destinada a população maior de 12 anos) e 34,40% com a segunda dose de reforço (para a população maior de 18 anos).

