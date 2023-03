Sergipe registrou crescimento de 1,35% no número de mortes violentas entre 2021 e 2022

Apesar da alta, Sergipe mantém uma queda no número de mortes desde o ano de 2020, quando registrou 792 casos. Levantamento foi divulgado pelo Monitor da Violência. Arma de fogo

Daniel Ramalho/AFP/Arquivo

O número de mortes violentas em Sergipe aumentou no comparativo entre o ano 2022 e 2021, de acordo com o Monitor da Violência do g1. Foram 593 mortes violentas em 2022, contra 585 no ano anterior. O dados do Monitor da Violência foram divulgados nesta quarta-feira (1º).

PÁGINA ESPECIAL: Mapa mostra assassinatos mês a mês

Os valores acompanhados pelo Monitor são as somas dos crimes de homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Apesar da alta, Sergipe mantém uma queda no número de mortes desde o ano de 2020, quando registrou 792 casos.

No Brasil, foram 40,8 mil assassinatos no período, o que representa uma queda de 1% em relação ao mesmo período do ano passado.

O levantamento, que compila os dados mês a mês, faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do g1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O que diz a SSP

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Sergipe, disse que “o ano de 2022 foi de equilíbrio, com um aumento discreto dos casos” e que “praticamente foi mantida a mesma taxa de crimes violentos do ano anterior, quando tivemos uma redução consistente”.

A secretaria destacou que “o mais importante é que cenário encontrado em 2016, quando tivemos o topo das taxas de crimes violentos no estado, caiu praticamente pela metade”. E ressaltou que o primeiro bimestre de 2023 teve a menor taxa de crimes violentos desde 2009.

“Já temos em caixa cerca de R$ 88 milhões, que estão sendo revertidos desde os últimos anos na reestruturação de prédios da segurança pública, na compra de equipamentos de proteção individual, armas de fogo e no investimento em nossos material humano”, finalizou a nota.

Ufficio Stampa