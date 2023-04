Sergipe tem previsão de tempo parcialmente nublado e chuvas leves durante o fim de semana

A previsão foi divulgada pela Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas. Tempo nublado em Aracaju

Joelma Gonçalves/g1/Aracaju

Sergipe tem previsão de tempo parcialmente nublado com chuvas leves e isoladas em algumas regiões. A previsão foi divulgada pela Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas.

Neste sábado (1º), a previsão é de clima mais ameno e sem chuvas. Para o período da tarde, é aguardado tempo parcialmente nublado em todo o estado, e noite com probabilidade de tempo nublado em todas as regiões. Mínimas e máximas de 22,5°C e 30,5°C no litoral; 20,1°C e 32,5°C no interior.

Já neste domingo (2), o tempo permanece nublado em todo o estado durante a madrugada, céu aberto com poucas nuvens em todas as regiões nos períodos da manhã e tarde, e noite com probabilidade de tempo nublado a parcialmente nublado ao longo de todo o território sergipano – sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. As mínimas e máximas no litoral serão de 22,5°C e 30,3°C, enquanto no interior, a previsão indica temperaturas entre 20,3°C e 33,1°C.

Vito Califano