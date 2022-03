serie-a-beretta,-debutto-per-lo-svedese-de-santis-nella-sfida-junior-siracusa

Nell’ottava di ritorno arriva alla palestra “Zizzi” il fanalino di coda della Teamnetwork

FASANO – Tra le mura amiche la Junior Fasano ritorna in campo per affrontare la Teamnetwork Albatro, dopo la pausa di campionato per gli impegni della nazionale maggiore, alle prese con la doppia sfida play-off per la qualificazione ai campionati mondiali 2023 di Svezia e Polonia. La pausa di campionato è arrivata all’indomani della vittoria esterna sul parquet dell’Alperia Merano (28-29), al termine di una gara combattuta che ha mostrato la grinta di una squadra che non vuole perdere altro terreno nella corsa a detenere fino in fondo la prima posizione. Sul proprio parquet arriva il fanalino di coda della Teamnetwork Albatro che sta annaspando in coda alla classifica con soli 2 punti conquistati tra le mura amiche contro la Sparer Eppan (21-20) nella sesta giornata d’andata. La compagine allenata da Giuseppe Vinci può fare affidamento su elementi di spicco come il terzino sinistro Ignazio Juan Zungri ed il centrale Giovanni Rosso. Per la cronaca all’andata si impose la Junior Fasano (21-29) al termine di una gara giocata in scioltezza senza particolari sussulti.

Sarà senza dubbio la gara del debutto del terzino svedese Gabriel De Santis. Una lunga attesa che finalmente sarà coronata dalla prima convocazione del giocatore reduce da un intervento chirurgico per un infortunio incassato sul finire della scorsa stagione. Quella di De Santis potrebbe essere il vero valore aggiunto della squadra nel momento più delicato del campionato, sulla strada che porta alla conquista dello scudetto. Si allarga, quindi, la rosa biancazzurra che proprio nell’ultima uscita di Merano ha registrato il ritorno all’antico splendore di Riccardo Stabellini, risultato determinante nella sfida e questo non può che far ben sperare per i prossimi impegni decisivi per le logiche di classifica.

Fischio d’inizio fissato alle ore 19 alla palestra “Zizzi” con la direzione di gara affidata alla coppia arbitrale Diego Ciotola e Giancarlo Romana. La gara sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming sul portale ElevenSports.

