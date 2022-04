serie-a-beretta,-junior-conversano-in-campo-per-decidere-la-capolista

Nella penultima giornata arriva il derby che mette in palio il miglior piazzamento play-off

FASANO ­– Tutto in una gara per un derby che preannuncia una battaglia con la posta in palio che vale oro colato. Nella penultima giornata di ritorno ecco che arriva la sfida di vertice con la Junior Fasano che proverà a difendere la leadership in campionato dai campioni d’Italia in carica, per una gara calata nella cornice di un’infuocata palestra “Zizzi”. Inutile sottolineare che i biglietti per accedere alla piccola struttura sono andati a ruba in pochi minuti nel giorno della prevendita e del resto la voglia di voler assistere ad una gara che potrebbe far assaporare un pezzo di scudetto è decisamente molto forte. Si parte appaiati in classifica, ma al momento la vittoria del Conversano (35-33) nella gara d’andata sta avendo un peso non secondario. Per la Junior Fasano si riparte proprio dallo scivolone incredibile dell’andata, cercando di ripagare i biancoverdi con la stessa moneta, ricordando che un vantaggio migliore significherebbe già la prima posizione matematica.

Statistiche alla mano la Junior Fasano arriva alla sfida clou della stagione con un filotto di sei risultati utili, l’ultimo centrato in esterno sul campo del Cassano Magnago (24-26). Di contro il Conversano mostra un filotto in doppia cifra, ben 13 risultati positivi, con l’ultimo acuto registrato tra le mura amiche contro la Sparer Eppan (34-19). Tra le curiosità spicca che il Pressano è stata la squadra che ha inflitto l’ultima sconfitta ad entrambe le formazioni.

Sul fronte giocatori sarà la sfida degli ex biancazzurri Damis Radovcic ed Umberto Giannoccaro, mentre sul fronte Junior Fasano ci sono il portierone Vito Fovio e Zeliko Behrevic, senza dimenticare Carlo Sperti e Riccardo Stabellini, ad annoverare un passato tra le file del Conversano. Occhi puntati su Jacob Nelson ed Alessio Moretti, sono loro le principali bocche di fuoco della squadra, ma il Conversano ha la forza nel gruppo. Tra le file biancazzurre ritorna a disposizione capitan Flavio Messina, mentre sembra desolatamente tramontata l’ipotesi del debutto del terzino Gabriel De Santis, per lui il campionato è finito prima ancora d’iniziare.

Fischio d’inizio fissato alle ore 17 alla palestra “Zizzi” con la direzione di gara affidata a Francesco Simone e l’ucraino Volodymyr Filonenko, la gara sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSports.

L’articolo Serie A Beretta, Junior-Conversano in campo per decidere la capolista proviene da GoFasano.