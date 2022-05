serie-a-beretta,-la-junior-a-conversano-per-gara-1-dei-play-off-scudetto

Parte in trasferta in terra barese la serie di partite che assegnerà il tricolore

CONVERSANO ­– Si parte con le finali play-off scudetto al meglio delle due gare su tre. La Junior Fasano affronterà il Conversano con il debutto fissato questa sera al Palasangiacomo per Gara 1. La compagine barese, campione d’Italia in carica, ha superato nelle semifinali la Raimond Sassari (32-27, 24-23) e si presenta in gran forma a Gara 1 dell’atto conclusivo della stagione. I biancazzurri sono approdati in finale dopo aver superato il Bressanone (27-27, 26-25) e proveranno indubbiamente a dar filo da torcere ai quotati avversari, con la possibilità di poter poi giocare, grazie al miglior piazzamento in regular season, Gara 2 ed eventuale Gara 3 nella Palestra “Zizzi”.

Tre i precedenti stagionali, con un successo a testa in campionato ed una vittoria del Conversano in Coppa Italia, mentre risale alla stagione 2017/18 l’ultima, e unica, sfida per assegnare lo scudetto tra le due compagini pugliesi (con successo fasanese per 2-1 nella serie conclusasi al Pala “Wojtyla” di Martina Franca).

“Ci apprestiamo a disputare una finale che è il giusto coronamento per questi due anni – dichiara coach Francesco Ancona – ed a questo punto, visti il carattere e la forza straordinaria del gruppo, non vogliamo più fermarci, avendo già dimostrato di saper reagire a tutti gli ostacoli che possono capitare nel corso della stagione. Sapevamo dall’inizio che il Conversano sarebbe stata la squadra da battere, quindi, ora non possiamo far altro che provare a farlo”.

Fischio d’inizio fissato alle ore 20 con la direzione di gara affidata a Carlo Dionisi e Stefano Maccarone. L’evento sarà trasmessa gratuitamente sul portale Elevensports.

