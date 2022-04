serie-a-beretta,-la-junior-difende-il-primato-ospitando-il-sassari

Nella quart’ultima di campionato arriva lo scontro diretto casalingo con i quotati isolani

FASANO – Impegno ostico al ritorno in campo dopo la pausa imposta dal calendario. La Junior Fasano dovrà vedersela con la Raimond Sassari, formazione partita con l’obiettivo della vittoria del campionato ed ora all’inseguimento del miglior piazzamento detenuto dai biancazzurri di coach Francesco Ancona. La Raimond Sassari arriva in Puglia a distanza di pochi giorni dallo scivolone in terra altoatesina, nel recupero della terza di ritorno contro il Bressanone (32-27), al termine di una gara molto combattuta.

Non saranno della sfida il capitano Flavio Messina, mentre potrebbe andare a referto senza la certezza di un suo utilizzo il terzino svedese Gabriel De Santis, entrambi reduci da acciacchi fisici patiti nell’ultima uscita contro la Teamnetwork Albatro (28-24). Di contro ritornano a disposizione Zeliko Beharevic, Vito Fovio e Riccardo Stabellini, elementi decisamente di peso per quadrare una squadra che dovrà puntare sul gioco corale se si vuole superare l’ostico avversario.

La compagine sarda di Luigi Passino può fare affidamento su elementi di spicco come Leonardo Querin e Cherubin Tabanguet, ma senza dimenticare gli ex di turno Umberto Bronzo e Bruno Brzic. Una sfida cruciale per le sorti dei play-off per entrambe le squadre, ma di certo il calore della palestra “Zizzi” avrà un peso non indifferente.

Fischio d’inizio fissato alle ore 19 alla palestra “Zizzi” con la direzione di gara affidata a Carlo Dionisi e Stefano Maccarone.

