serie-a-beretta,-la-junior-fasano-a-bressanone-per-chiudere-la-regular-season

BRESSANONE ­– Si decidono oggi gli abbinamenti dei play-off scudetto con l’ultima gara della regular season. Nulla di nuovo può emergere per quanto riguarda la prima posizione che conferma la Junior Fasano in testa matematicamente, seguita al Conversano sconfitto nel derby dello scorso turno, mentre resta in ballo il terzo posto con le due contendenti Raimond Sassari e Brixen. Proprio quest’ultima sarà l’avversaria dei biancazzurri di coach Francesco Ancona. Il match della Raiffeisen Arena potrebbe essere un anticipo delle semifinali play-off, con gli altoatesini di coach Davor Cutura che però nutrono ancora speranze di agguantare il terzo piazzamento della graduatoria che significherebbe sfidare il Conversano nel primo dei due duelli che conducono allo scudetto. Certo si dovrebbero verificare alcune situazioni favorevoli, come il successo ed il contemporaneo passo falso del Sassari, impegnato in casa contro l’Alperia Merano. Conti alla mano gli abbinamenti sembrano virtualmente fatti, ma resta come sempre il campo a dire l’ultima parola in merito.

“Andiamo a Bressanone – dichiara coach Ancona – con la sicurezza del primo posto già acquisito, ma allo stesso tempo vogliamo provare a vincere anche questa partita. Troveremo di fronte una squadra molto forte che vorrà sicuramente fare bene davanti al pubblico di casa, tuttavia vogliamo dare continuità al nostro percorso anche in ottica dei play-off”.

Una Junior Fasano che sarà arbitro per definire lo scacchiere dei play-off che prenderanno il via 18 maggio con le semifinali.

Fischio d’inizio fissato alle ore 19 con la direzione di gara affidata alla coppia composta da Stefano Riello e Niccolò Panetta, per una sfida che sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming sul portale ElevenSports.

