Serie A Beretta, la Junior Fasano batte il Conversano ed è capolista indiscussa

Nella penultima giornata i biancazzurri conquistano il derby al termine di una sfida incandescente LE FOTO

FASANO ­– Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Junior Fasano fa suo il derby con il Conversano (28-25) e lo fa con una vittoria qualificata che gli permette di avere anche il vantaggio negli scontri diretti. La sfida in testa alla classifica sorride ai biancazzurri di coach Ancona che centrano la matematica certezza della prima posizione, a solo una gara dal termine della regular season. La sfida della palestra “Zizzi” si presenta infuocata sugli spalti, mentre in campo l’adrenalina la fa da padrone, tra due squadre che vogliono centrare la posta in palio per guardare ai play-off con il massimo vantaggio del campo. In gara un plauso va ai padroni di casa che riescono a dare un’accelerata decisiva alla partita a cavallo del primo e secondo tempo portandosi sul +5 (14-9) che si commenta da solo. Grande prestazione del solito portierone Fovio che messo il sigillo su una prestazione superlativa, con la difesa in grado di contenere le bocche di fuoco biancoverdi, mentre in avanti un gioco corale ha portato Jarlstam a vestire i panni di orchestratore con Stabellini e Franceschetti superlativi nei momenti topici. Una partita fortemente condizionata dalle numerose esclusioni che hanno messo a dura prova la tenuta difensiva di entrambe le squadre. Una vittoria meritata che sarà un gustoso aperitivo di quanto potrà accadere nei play-off che vedranno al via le prime quattro classificate della stagione.

Punto a punto poi la svolta sullo scadere

In gara parte bene il Conversano che impone il giusto ritmo andando subito a rete con Nelson (0-1) al 1’ che sarà il mattatore dei biancoverdi, ma a frenare la foga dei campioni d’Italia in carica si penserà Fovio a dare il via al primo mini-break locale con Angiolini a rete per il primo sorpasso (2-1) al 4’. Gara ad elastico fino allo strappo del 24’ (10-8) con Jarlstam e Stabellini ad illuminare le giocate offensive biancazzurre. Prima dell’intervallo lo svedese con la complicità di Sperti collezionerà il +4 (13-9) al termine di un break di 3-0.

Il solito capitano Messina infiamma gli spalti

Nella ripresa la musica non cambia, i locali con le giocate della giovane ala Pinto mantengono le distanze dal Conversano che prova a ricucire con Moretti e Radovcic, ma al 14’ (21-16) ritorna il massimo vantaggio biancazzurro con Franceschetti impeccabile dalla linea continua. Nella zona calda del match il Conversano si riporta sul -2 (23-21) al 20’ con Rossetti e Degiorgio a segno. Una doppia esclusione tra le file della Junior, complice anche l’irruenza del coach locale, sembra complicare il finale di gara. Angelini e Stabellini tengono a dedita distanza il Conversano, vittorioso all’andata (35-33). Sullo scadere ci pensa il solito capitano Messina ad infiammare la palestra “Zizzi” per il definitivo +3 (28-25) che vale la testa matematica della classifica, tra l’euforia incontenibile dei tifosi sugli spalti. Nel prossimo turno si va a Bressanone per chiudere la regular season.

Il tabellino della gara

Junior Fasano-Conversano: 28-25 (13-9)

Junior Fasano: Grassi, Angiolini 3, Angeloni, Boggia, Sperti 4, Pugliese 1, Notarangelo 2, Messina 1, Fovio, Franceschetti 4, Vinci, Beharevic, Stabellini 4, Pinto 3, Jarlstam 6. All. Ancona.

Conversano: Di Caro, Moretti 7, Sciorsci, Giannoccaro 1, Degiorgio 4, Di Giandomenico, Nelson 9, Possamai 1, Alfarano, Rossetto 1, Saitta, Lupo, Abdurahmanovic, Radovcic 2. All. Tarafino.

Arbitri: Simone e Filonenko.

La classifica serie A Beretta alla 12^ di ritorno

Junior Fasano* (23) 40; Conversano* (23) 38; Raimond Sassari* (23) 36; Brixen* (23) 34; Pressano (23) 27; Alperia Merano (23) 24; Bolzano (23) 23; Trieste (23) e Cassano Magnago (24) 20; Sparer Eppan** (23) 13; Carpi** (23) 12; Secchia Rubiera** (23) 10; Teamnetwork Albatro** (23) 3.

*accedono ai play-off **accedono ai play-out

[See image gallery at gofasano.com]

(Fotogallery di Mario Rosato)

