Serie A Beretta, la Junior Fasano è in finale scudetto tra le lacrime di Sibilio e l’euforia dei tifosi

Una vittoria centrata negli ultimi secondi dovendo fare i conti con non poche defezioni forzate VIDEOINTERVISTA

FASANO – I ragazzi di coach Francesco Ancona hanno fatto di necessità virtù superando in Gara due un Bressanone (26-25) combattivo che voleva approfittare della circostanza favorevole. A referto non sono andati il portiere Vito Fovio ed il terzino Riccardo Stabellini, entrambi infortunati proprio in Gara uno, pareggiata al fotofinish. Quella della palestra “Zizzi” è stata una vittoria del cuore, di una squadra che si è riscoperta una grande famiglia, pronta a trovare nel suo interno le risposte alle difficoltà, e che difficoltà. Il pubblico ha vestito la maglia dell’uomo in più, trasformando la palestra “Zizzi” in una bolgia, un piccolo assaggio di quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni, quando sarà il Conversano ad incrociare il cammino dei biancazzurri. Si parte mercoledì al Palasangiamo, ma nell’attesa restano le dichiarazioni dei protagonisti, per qualcuno, come il portiere Simone Sibilio, è senza dubbio la prima dichiarazione rilasciata alla stampa, parlando di una sfida di cartello, dove ha vestito i panni di protagonista e non è stato il solo.

La videointervista a coach Francesco Ancona ed al portiere Simone Sibilio

