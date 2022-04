serie-a-beretta,-la-junior-fasano-impatta-con-il-sassari-e-subisce-l’aggancio-del-conversano

Nella quart’ultima giornata i biancazzurri vengono raggiunti in vetta alla classifica LE FOTO

FASANO – Finisce in parità lo scontro diretto casalingo contro la Raimond Sassari (24-24) che infiamma il finale di campionato con la Junior Fasano che viene raggiunta al primo posto dai cugini del Conversano. Il destino dei biancazzurri è ancora saldamente nelle proprie mani, ma occorrerà non lasciare più nulla lungo la strada che porta al termine della regular season con tre gare in programma e tra queste gli scontro diretti proprio con il Conversano, in casa, ed il Bressanone, in esterno. Finisce in parità, un punteggio che non aiuta nessuno delle due contendenti. Una partita equilibratissima con l’unico sprint che sta nel 18-13 frutto del 4-0 fasanese al 10’ del secondo tempo. Gli ospiti non sembrano accusare più di tanto il colpo e con pazienza sanno replicare con un parziale di 4-1 e trovare la parità sul 20-20 con Tabanguet, sarà lui l’autentico trascinatore degli ospiti. Il gol del pari lo segna l’ex Brzic (24-24), ma nel finale, nonostante i time-out di entrambi i tecnici, non si va oltre il pari. La Junior Fasano ha bisogno di recuperare tutti i suoi effettivi per questo finale di stagione che sarà scoppiettante. Di certo ci si aspetta molto dal terzino De Santis, ma il rinvio del suo impiego sta pesando sul gruppo, fermo restando che per chiudere in testa la regular season occorre in ogni gara un rendimento al massimo delle proprie capacità, sperando di avere sempre a disposizione tutta il gruppo. Il prossimo impegno sarà in esterno a Cassano Magnago il 23 aprile.

Il tabellino della gara

Junior Fasano-Raimond Sassari: 24-24 (13-13)

Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 4, Angeloni, Boggia, Sperti 5, Pugliese, Notarangelo 5, Messina, Fovio, Franceschetti 4, Vinci, Beharevic, Stabellini 2, Pinto 1, Jarlstam 3. All. Ancona.

Raimond Sassari: Spanu, Pereira 1, Nardin 3, Bargelli, Querin 3, Delogu, Halikovic 3, Bomboi, Bardi, Sampaolo, Bronzo 2, Brzic 3, Tabanguet 9. All. Passino.

Arbitro: Dionisi e Maccarone.

La classifica a tre gare dalla fine

Conversano (21) e Junior Fasano (21) 36; Brixen (22) e Raimond Sassari (21) 32; Pressano (21) 27; Alperia Merano (21) e Bolzano (21) 22; Cassano Magnago (22) 20; Trieste (21) 17; Sparer Eppan (21) 13; Carpi (21) 9; Secchia Rubiera (21) 7; Teamnetwork Albatro (22) 3.

[See image gallery at gofasano.com]

(Fotogalleria Mario Rosato)

