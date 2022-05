Si parte in trasferta in Alto Adige per la prima partita delle semifinali scudetto

BRESSANONE – Si parte in Alto Adige per i play-off scudetto con la semifinale di Gara Uno che vedrà la Junior Fasano fare visita al Bressanone. Ironia della sorte si riparte da dove era terminato la regular season, ma questa volta la posta in palio vale doppio per entrambe le compagini che vogliono iniziare con il piede giusto l’avventura degli spareggi scudetto. La regola stabilisce il passaggio del turno alla compagine che si sarà imposta al meglio delle due gare su tre.

L’ultimo confronto con il forte team altoatesino guidato da Davor Cutura si concluse con il successo (29-23) interno di Stefano Arcieri e compagni, mentre all’andata fuorono i biancazzurri di coach Francesco Ancona ad imporsi (28-25).

Sarà, dunque, fondamentale per capitan Flavio Messina e compagni approcciarsi al meglio alla serie che proseguirà con Gara 2 sabato nella palestra Zizzi ed eventualmente con Gara 3 la sera successiva sullo stesso rettangolo di gara.

“Abbiamo preparato nel miglior modo possibile questa partita – dichiara coach Ancona – e siamo certi che ci sarà un bel clima infuocato, l’ideale per un match di questo livello. Non vediamo l’ora di scendere in campo per dar seguito a quanto di buono fatto finora in questa stagione”.

Completerà il tabellone degli abbinamenti delle semifinali play-off scudetto la gara Raimond Sassari-Conversano, in programma alle ore 19:15 al PalaSantoru di Sassari.

Fischio d’inizio alle ore 19:30 alla Raiffeisen Arena di Bressanone con la direzione di gara affidata a Gianna Stella Merisi ed Andrea Alejandra Pepe. Una nuova coppia di arbitri che proprio nelle scorse settimane è stata promossa tra i direttori di gara Ehf. La partita sarà trasmessa, come al solito, gratuitamente in streaming sul portale ElevenSports

L’articolo Serie A Beretta, la Junior Fasano impegnata a Bressanone per Gara uno dei play-off proviene da GoFasano.