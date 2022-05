serie-a-beretta,-la-junior-fasano-invoca-i-tifosi-per-battere-il-bressanone-e-volare-in-finale-scudetto

In Gara 2 della semifinale play-off occorre una vittoria per superare il turno

FASANO ­– Tutto in una gara: Junior Fasano-Bressanone. Gara 2 della semifinale play-off scudetto potrebbe essere determinante per il passaggio del turno per entrambe le compagini, considerato che nella sfida altoatesina è emerso un pareggio (27-27). Chi vince passa, quindi, e solo un altro pareggio, con qualsiasi punteggio, rinvierebbe la disputa alla successiva Gara 3 di domani, sempre alla palestra “Zizzi”. Conterà il pubblico delle grandi occasioni per superare un Bressanone che in Alto Adige ha recuperato la sfida solo negli ultimi minuti di gara, approfittando delle note sventure accadute alla Junior Fasano. Chiaro il riferimento agli infortunati Riccardo Stabellini e Vito Fovio che hanno lasciato il campo in anticipo sul suono della sirena. Nella sfida di questa sera saranno proprio loro i veri punti interrogativi sul fronte biancazzurro con coach Francesco Ancona che conta di utilizzarli anche a singhiozzo, ma l’importante che siano in panca a dare il proprio apporto alla gara. Staremo a vedere se arriverà il disco verde dello staff medico per la loro convocazione.

Di contro ci sarà una compagine altoatesina allenato da Davor Cutura, anche punto di riferimento in campo. Occhio puntati sull’ex Stefano Arcieri, ma senza dimenticare Ardian Iballi.

“Mercoledì abbiamo disputato una buona gara, soprattutto in fase difensiva e sicuramente gli infortuni hanno influito sul risultato finale – dichiara coach Ancona – A questo punto non è più tempo di fare i conti, entrambe le squadre domani hanno la possibilità di chiudere il discorso qualificazione alla finale e noi vogliamo sfruttare al massimo il fattore campo. Siamo pronti, cercheremo fino alla fine di recuperare tutti e, comunque vada, sono sicuro che giocheremo un’altra grandissima partita”.

Sul fronte opposto del tabellone dei play-off scudetto si affronteranno, in simultanea, Conversano e Raimond Sassari, con il team barese che parte dal 32-27 maturato a proprio favore in terra sarda

Fischio d’inizio fissato alle ore 19 alla palestra “Zizzi” con la direzione di gara affidata a Ciro e Luciano Cardone. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul portale ElevenSports.

L’articolo Serie A Beretta, la Junior Fasano invoca i tifosi per battere il Bressanone e volare in finale scudetto proviene da GoFasano.