serie-a-beretta,-la-soddisfazione-di-coach-ancona-per-la-junior-che-si-conferma-al-primo-posto

La vittoria travolgente nel derby con il Conversano infiamma la corsa scudetto dei biancazzurri VIDEO

FASANO – Nella penultima giornata i biancazzurri centrano la vittoria nel derby con il Conversano (28-25) e chiudono matematicamente in testa alla classifica. Una vittoria frutto del perfetto gioco corale di una squadra che ha saputo soffrire nei momenti topici della gara, sfoderando la giusta grinta per avere ragione di un avversario mai domo. Bisognava vincere, ma con un vantaggio maggiore dell’andata (35-32), e così è stato. La soddisfazione di coach Francesco Ancona emerge nelle sue parole a fine gara. Manca solo una partita al termine della regular season e poi sarà play-off scudetto tra le prime quattro piazzate con la formula della sfida al meglio delle due gare su tre, potendo i biancazzurri far sfruttare al meglio il fattore campo alla luce della migliore posizione.

