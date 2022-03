serie-a-beretta,-una-junior-fasano-incerottata-con-l’affanno-batte-il-fanalino-di-coda

Nell’ottava di ritorno i biancazzurri superano la Teamnetwork al termine di una gara non esaltante

FASANO – Contava solo vincere nel testa-coda con la Teamnetwork Albatro (28-24) e così è stato. Certo neanche il tecnico Ancona si sarebbe aspettato una gara così complicata, alla luce delle defezioni della vigilia, ma anche con gli infortuni accusati nel corso della partita. Nell’ottava di ritorno i biancazzurri allungano la striscia positiva, confermandosi al primo posto in classifica. Una vittoria che arriva alla ripresa del torneo, dopo la pausa per il doppio impegno della nazionale maggiore, ma anche alla vigilia del riposo imposto dal calendario nel prossimo turno.

Debutto rinviato per il terzino svedese Gabriel De Santis

La Junior mostra un’infermeria piena

Al pronti via assenti Beharevic, reduce dai postimi dell’ultima trasferta, e Fovio, quest’ultimo alle prese con un risentimento muscolare accusato nel pre-partita. Debutto rinviato per il terzino svedese De Santis che in fase di riscaldamento ha mostrato un fastidio al ginocchio operato, preferendo non rischiare. La giornata decisamente negativa sul piano dell’infermeria è continuata con gli infortuni in corso di Messina e Stabellini, lasciando al tecnico le soluzioni tattiche contate, contro un avversario che non aveva nessuna voglia di vestire i panni di vittima sacrificale sulla strada della capolista.

Il giovane Sibilio fa la voce grossa tra i pali

In gara parte avanti la Junior con Jarlstam a segno, per lui sarà l’unica rete di una giornata decisamente sottotono. Al 9’ arriva un break di 3-0 (4-1) che segna il primo +3 dei locali, sulla scia di Messina e Notarangelo. La gara sembra prendere la piega giusta, ma gli ospiti sfoderano un contro-break mettendo la testa avanti al 16’ (4-5). I locali non ci stanno e ritornando prepotentemente in vantaggio inanellando un +4 (10-6) al 24’ sfruttando le giocate di Sperti ed Angiolini. Prima del riposo arriva il massimo vantaggio di +6 (14-8) sempre con Sperti.

Il più prolifico è Pugliese con una ripresa interessante

Nella ripresa la musica non cambia il giovane portiere biancazzurro Sibilio mette giù la saracinesca ed agevola il compito di una difesa orfana di una colonna come Beharevic. In cattedra sale Pugliese che diventerà il match winner con 7 reti all’attivo, tenendo sempre a distanza i siciliani. Gli ospiti si affidano a Zungri e Rosso per rendere meno amara la trasferta pugliese.

Il tabellino della gara

Junior Fasano-Teamnetwork Albatro: 28-24 (14-9)

Junior Fasano: Sibilio, De Santis, Grassi 1, Angiolini 5, Angeloni 1, Sperti 4, Pugliese 7, Notarangelo 3, Messina 2, Fovio, Vinci, Stabellini, Lapadula, Pinto 4, Jarlstam 1. All. Ancona.

Teamnetwork Albatro: Bianchi 3, Marino 3, Mantisi, Zungri 7, Bandiera, Fraj 4, Gianluca Vinci 3, Murga, Cuzzupè, Rosso 4, Randes. All. Giuseppe Vinci.

Arbitri: Ciotola e Romana.

