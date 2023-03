serie-b,-modena-pisa-1-0:-strizzolo-decisivo,-i-canarini-tornano-a-vincere

Modena, 11 marzo 2023 – Torna al successo, nel momento più delicato. Riecco il Modena dopo 3 ko consecutivi, la rete di Strizzolo regala ai canarini tre punti dall’importanza enorme in chiave salvezza contro il Pisa. Pur nelle difficoltà e nelle assenze (Tesser ha preso, nel primo tempo, pure Poli per infortunio al ginocchio) i gialloblù mettono in campo una prestazione di alta intensità e di attenzione difensiva, unico modo per poter ottenere il massimo contro i toscani mai battuti in trasferta da settembre con D’Angelo in panchina.

All’8′, dalla punizione di Tremolada, arriva la deviazione vincente di Strizzolo all’angolo: l’attaccante svetta in area e porta in vantaggio il Modena ad inizio gara. Da quel momento il Pisa inizia a provarci in tutte le maniere e coglie una traversa al 14′, poi Tourè al 28′ sfiora il pari con un diagonale che esce di poco a lato.

Il Modena torna a farsi vivo nella ripresa, sempre con Strizzolo, al 54′ e con Armellino, sull’azione successiva, ma il centrocampista fallisce un rigore in movimento a botta sicura. Gagno salva i gialli prima su Gliozzi al 68′, poi su Masucci qualche minuto più tardi, nel momento in cui il Modena si arrocca nella propria area per difendere il gol vittoria. Pisa vicino al pari anche nel finale, ancora Masucci sfiora la sfera al 95′ a pochi passi da Gagno sugli sviluppi di una mischia. E così, Tesser può festeggiare e guadagnare anche altri due punti sulla zona playout: Modena a +8 e di nuovo sorridente.

Il tabellino

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Armellino, Gerli, Poli (18′ Duca); Tremolada (72′ Giovannini), Falcinelli (72′ Mosti); Strizzolo (66′ Bonfanti). A disp.: Seculin, Coppolaro, De Maio, Renzetti, Panada. All. Tesser

Pisa (4-3-2-1) Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto (59′ Gargiulo); Touré, Nagy (84′ Torregrossa), Marin (59′ Tramoni); Morutan, Sibilli (68′ Masucci); Gliozzi (68′ Moreo). A disp.: Livieri, Caracciolo, Rus, De Vitis, Zuelli, Esteves, Mastinu. All. D’Angelo

Arbitro: Volpi di Arezzo

Reti: 8′ Strizzolo

Ammoniti: Falcinelli, Armellino, Gagno, Masucci

Recupero: 6′ p.t., 5′ s.t.

Ufficio Stampa