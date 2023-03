serie-b,-palermo-modena-5-2:-sprofondo-canarino,-secondo-tempo-da-incubo

Modena, 17 marzo 2023 – Tornano di moda errori decisivi, anche difficilmente commentabili, e il Modena cade al “Barbera” nella maniera più dolorsa possibile. Perchè nel primo tempo i canarini giocano, si divertono e sono pure estremamente pragmatici, salvo poi perdere la rotta nella ripresa e regalare tutto ciò che non doveva regalare. Quarta sconfitta nelle ultime cinque per la squadra di Tesser, il Palermo passa in rimonta 5-2 e allunga in chiave playoff, si trattava di uno scontro diretto.

Come si è detto, approccio da grande squadra così come grande è la prestazione di Tremolada. Al 4′, assist per Strizzolo il quale si invola a tu per tu con Pigliacelli, pallonetto soffice a scavalcalo e palla in rete. Il Palermo sembra avere pochissime idee in attacco, il pari arriva al 25′ con una conclusione all’angolo da fuori di Tutino dopo che la sfera, il Palermo, l’aveva recuperato da un errore di Oukhadda in fase di impostazione.

Qui, inizia la serata negativa del terzino destro. Intervallata dal gol da centravanti di Strizzolo al 30′: incornata sotto la traversa, cross di Tremolada che tocca gli undici assist in stagione. Modena avanti all’intervallo, ma le sue certezze vengono minate subito nella ripresa.

Al 47′ Soleri approfitta di un’altra disattenzione tra Oukhadda e Silvestri e raccogliere il cross dalla destra per accomodare in porta sull’uscita di Gagno. Il Modena sparisce dal campo, nel vero senso della parola. Oukhadda combina una frittata ancora con la complicità di Gagno al 65′: il difensore attende l’uscita del portiere, il portiere attende il retropassaggio e Verre, passando di lì, ringrazia e mette in rete.

Aurelio segna il poker al 70′ e Vido trasforma il calcio di rigore che aveva guadagnato al 77′ per il pokerissimo. Non poteva esserci epilogo peggiore da lasciare in dote alla sosta per le nazionali, l’unica nota positiva resta sempre e solo la classifica.

Il tabellino

Palermo-Modena 5-2

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Jensen, Nedelcearu (86′ Buttaro); Valente (86′ Broh), Gomes, Verre (74′ Damiani), Saric (70′ Segre), Aurelio; Tutino (74′ Vido), Soleri. A disp.: Grotta, Massolo, Di Mariano, Masciangelo, Broh, Buttaro, Di Mitri, Lancini. All.: Corini

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi (90′ De Maio), Ponsi (79′ Renzetti); Magnino, Gerli, Armellino (66′ Duca); Tremolada (66′ Giovannini), Falcinelli (79′ Mosti); Strizzolo. A disp.: Seculin, Mordini, Panada, Coppolaro. All.: Tesser

Arbitro: Minelli di Varese

Reti: 4′ Strizzolo, 25′ Tutino, 30′ Strizzolo, 47′ Soleri, 56′ Verre, 60′ Aurelio, 79′ Vido (rig.)

Ammoniti: Saric

Angoli: 7 a 3. Recupero: 1′ p.t., 4′ s.t.

Vittorio Ferla