serie-b2-femminile,-il-podio-fasano-non-rinnova-il-contratto-a-coach-rampino

Si dividono le strade tra la società del presidente Abete e l’allenatore brindisino

FASANO – Si dividono le strade tra Il Podio volley Fasano ed il tecnico Adolfo Rampino. Nella giornata di ieri (16 maggio) la società biancazzurra del presidente Renzo Abete ha fatto sapere che non rinnoverà il contratto al coach brindisino. Si chiude un ciclo, quindi, per un coach che sulla panca de Il Podio volley Fasano ha regalato non poche soddisfazioni. Sono stati tre anni di proficua collaborazione costellati da numerosi successi e obiettivi brillantemente conseguiti, basti pensare che è stato l’artefice del salto storico di categoria in serie B2, chiudendo l’ultima stagione agonistica al terzo posto, vestendo i galloni di matricola.

Un cambio di direzione, quindi, per quanto riguarda la panca che apre nuovi scenari, seguendo l’ottica del rinnovamento che colpirà, a seguire, anche lo stesso roster.

Il Podio volley Fasano ringrazia vivamente coach Rampino per il lavoro svolto in questi anni con grande abnegazione e professionalità augurandogli un luminoso e sincero buon proseguimento di carriera.

