Tra le mura amiche del “Salvemini” andrà in scena il recupero della 14esima giornata

FASANO – Siamo alle battute finali per il primo campionato de Il Podio volley Fasano nella serie B2 che questa sera ospiterà la Gada Group Pescara 3, per quella che sarà la partita del commiato delle ragazze di coach Adolfo Rampino dal pubblico amico. Siamo al recupero della 14esima giornata, non giocata per effetto della pandemia da Covid-19. Nella gara di andata finì con la prima sconfitta stagionale delle biancazzurre, alla luce di una prestazione incolore inattesa. Un match che arriva dopo ben quindici giorni di pausa e che può decisamente nascondere delle insidie. Una classifica che vede le biancazzurre ad un passo dalla matematica conquista della terza posizione, data la sorprendente sconfitta del Primadonna Bari contro il Pagliare del Tronto.

“La ripresa degli allenamenti post pasquali – afferma coach Adolfo Rampino – è stata positiva e proficua. Contro questi avversari che all’andata ci aprirono gli occhi sulla complessità di questo campionato, non dobbiamo commettere l’errore di giocare con sufficienza e spensieratezza. Abbiamo il dovere di chiudere questo filotto di gare nel migliore modo possibile senza guardare la classifica e con la massima concentrazione possibile, unica alleata per evitare brutti scivoloni”.

Ultimo impegno casalingo, quindi, che vedrà Valeria Cristofaro e compagne congedarsi dai propri tifosi, dopo una prima stagione in serie B2 decisamente esaltante.

“Vogliamo chiudere questo torneo conquistando quanti più punti possibile – afferma il capitano – per avvicinarci alle prime due della classe. Vincere questa gara sarà il nostro regalo finale a tutti coloro che ci hanno sostenuto continuamente”.

Fischio d’inizio fissato alle ore 18.00 sul gommato del “Salvemini” con la direzione di gara affidata a Maria Laura Ingrosso ed Alessandra Savina.

L’articolo Serie B2 Femminile, ultima interna della stagione per la terribile matricola de Il Podio Fasano proviene da GoFasano.