Nella semifinale di ritorno della Final Four i biancazzurri di coach Monopoli impegnati a Mesagne

MESAGNE ­– Nel secondo round delle semifinali che decreteranno il salto di categoria della competizione in rosa, la Basket Fasano sarà di scena a Mesagne per affrontare la locale Mens sana alla ricerca del punto necessario per volare in finale. Nella gara del debutto della Final Four Valentina Siccardi e compagne che hanno mandato alle corde le mesagnesi, imponendo il proprio gioco strappando una vittoria netta (75-49). La formula dell’appendice alla regular season impone il passaggio del turno al meglio delle due gare su tre e per le biancazzurre l’occasione è fin troppo ghiotta per chiudere da subito i conti con la compagine mesagnese, approdando alla meritata finale.

Se non dovesse bastare gara 2 per decretare le finaliste della Final Four si dovrà accedere all’eventuale gara tre in programma sabato prossimo 7 maggio.

Per la cronaca l’altra semifinale si giocherà il 2 maggio al palazzetto Mazzola di Taranto alle ore 20:30, tra la Dinamo Taranto, vittoriosa in gara uno, e l’Apulia logistics Pink Bari

Fischio d’inizio fissato alle ore 16:30 al Palazzetto dello sport di Mesagne con la direzione di gara affidata a Giuseppe Curri di Locorotondo e Fabio Perrone di Taranto.

L’articolo Serie C Femminile, la Basket Fasano cerca la vittoria per volare alla finalissima promozione proviene da GoFasano.