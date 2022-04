serie-c-femminile,-la-basket-fasano-nella-final-four-si-gioca-la-promozione

Si parte con la sfida di semifinale interna contro la Mens Sana Mesagne al meglio delle due gare

FASANO – Primo atto della Final Four per la Basket Fasano che vuole continuare a sognare ad occhi aperti il salto di categoria, dopo aver chiuso la regular season al primo posto. Si parte questo pomeriggio con la formula al meglio delle due gare su tre, potendo la squadra biancazzurra puntare anche sul fattore campo per la prima e l’eventuale terza gara. L’avversario di turno sarà la Mens Sana Mesagne, con gara di ritorno fissata per il sabato prossimo, 30 aprile, e l’eventuale bella, il 7 maggio. Le ragazze di coach Gianluca Monopoli arrivano alla fase decisiva per la promozione in serie B con i galloni di squadra da battere.

Per le statistiche capitan Valentina Siccardi e compagne sono state battute solo una volta, nell’incredibile sfida casalinga con La scuola di basket Lecce (55-63). Alla fase decisiva per la promozione si sono qualificate le prime quattro squadre classificate al termine della regular season, con la gara parallela della Final Four che vedrà scendere in campo la Pink sport time Bari che ospiterà la Dinamo Taranto. In vista della partita con la Mens Sana Mesagne per gli amanti delle statistiche le biancazzurre nelle sfide della regular season hanno inanellato due vittorie, superando in casa le mesagnesi con il rotondo punteggio di 66-36, mentre nella gara di ritorno a campi invertiti è emersa una vittoria di misura per 46-47.

Fischio d’inizio fissato alle ore 16:30 sul gommato del tensostatico di via Galizia con la direzione di gara affidata a Flavio Franco Stella ed Antonella Narracci entrambe di Mola di Bari.

