Nella 13esima di ritorno biancazzurri di scena al Capozza orfani di bomber Corvino

CASARANO ­– Siamo alle battute finale della stagione regolare e per l’Us Fasano arriva la sfida di Casarano, un altro derby sulla strada dei biancazzurri in questo finale di stagione inseguendo il miglior piazzamento play-off. Il calendario segna la 17esima di ritorno e sarà il Capozza ad illuminare una sfida con la posta in palio che diventa importante per i rispetti obiettivi delle due società. I locali di mister Alessandro Monticciolo inseguono la posta per blindare il piazzamento, schivando la lotteria dei play-out. Per i rosazzurri un solo punto di vantaggio sugli spareggi permanenza ed un filotto di risultati positivi che ha evidenziato cinque punti nelle ultime tre gare, con il recente pari esterno sul campo del Nola (1-1). In Campania è andato a segno l’ex Saverio Dellino, per lui 4 sigilli stagionali, ma non è l’unico dal recente passato in biancazzurro. Infatti c’è Gianmarco Rizzo e Tiziano Prinati, entrambi appiedati dal giudice sportivo, Fabio Meduri e Lucas Dambros. I salenti giocano con il modulo 4-3-1-2 con in avanti Andrea Santarcangelo ed Emmanuele Tedesco.

Sul fronte biancazzurro ritora a disposizione il difensore Mariano Del Col, mentre dovrebbe andare in tribuna bomber Vincenzo Corvino, quest’ultimo alle prese con i postumi dell’infortunio della gara di Nola (2-1). In campo dovrebbe andare la stessa formazione di mercoledì scorso, con l’eccezione di Del Col al posto di Rodrigo Callegari, salvo modifiche sull’assetto degli under con la soluzione di Fatmir Ceka al posto di Dario Suma tra i pali che darebbe spazio all’utilizzo in avanti di Francesco Losavio.

Fischio d’inizio fissato alle ore 16:00 al Capozza con la direzione di gara affidata a Marco Menozzi di Treviso.

L’articolo Serie D, derby di Casarano per l’Us Fasano alla ricerca del miglior piazzamento proviene da GoFasano.