Serie D, Il calore del “Curlo” sarà l’uomo in più dell’Us Fasano per centrare i play-off

Nella 18esima di ritorno arriva il Nardò a caccia della posta in palio per la salvezza

FASANO ­– Nell’ultima uscita stagionale interna dell’Us Fasano arriva un altro derby, quello con il Nardò lanciato verso la salvezza, dopo la squillante vittoria interna con il Sorrento (4-0). Quando mancano solo 180 minuti al rompete le righe della regular season in campo si incrociano due squadre che hanno obiettivi ben differenti: l’Us Fasano vuole i play-off, il Nardò insegue la salvezza diretta. Un solo punto basterebbe ai biancazzurri per andare a nozze conquistando la certezza della quarta posizione, mentre per i neretini l’intera posta in palio potrebbe regalare la permanenza in anticipo sul termine della stagione, ma si dovrebbero verificare non pochi risultati favorevoli. Di certo il Nardò vuole colmare il gap di una sola lunghezza dall’ultimo posto franco. Bastano questi requisiti per capire come il clima in campo sarà infuocato, per un finale di stagione scoppiettante anche sugli spalti. Le indicazioni ufficiali parlano di una prevendita che procede a ritmi elevati, i botteghini per i locali resteranno ancora aperti fino a poco prima della gara, mentre è stata chiusa a 238 la vendita dei biglietti per gli ospiti.

In campo il tecnico ospiti si dovrebbe affidare sugli stessi protagonisti della vittoriosa prestazione di domenica scorsa, puntando sul modulo tattico 3-5-2 con Marco Puntoriere e Matias Cristaldi coppia d’attacco. I granata mandano in campo un attacco pesante che insieme ha collezionato 22 reti, ma senza dimenticare Gianmarco Mancarella, presente sulla linea mediana, per lui sono 6 i sigilli.

Sul fronte interno mancherà bomber Vincenzo Corvino, per lui campionato praticamente terminato. Mister Ciro Danucci dovrebbe ripartire dalla stessa formazione di Casarano (1-0), confermando Francesco Losavio alle spalle dell’unica punta Franco Sosa, a completare il supporto dell’attaccante ci saranno Ivan Gomes Forbes e Ignazio Battista. Spetterà proprio a quest’ultimo sostituire Corvino, ma non è esclusa una sorpresa dell’ultim’ora. Di certo il modulo tattico sarà il solito 4-2-3-1 con Galo Capomaggio e Giorgio Bernardini in cabina di regia,

Sarà anche il derby dei tanti ex di turno, in primis il tecnico Danucci che non solo ha guidato nella passata stagione la formazione neretina, ma in passato ha anche indossato la fascia di capitano nell’era di calciatore. Tra gli ex non passano in secondo piano lo stesso Corvino e Giacomo Lezzi, sponda Fasano, mentre Davide Cavaliere e Mattia Trinchese, sponda neretina. Di certo l’unico che potrebbe andare in campo sarà il difensore Trinchese.

Per le statistiche la gara d’andata ha fatto emergere una vittoria (2-0) per i granata con un gol per tempo, a rete Giamarco Mancarella e Giacomo Mongoli.

Fischio d’inizio fissato alle ore 16 al “Curlo” con la direzione di gara affidata a Giuseppe Rispoli di Locri.

