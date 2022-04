Nella 13esima di ritorno arriva la prima di due sfide casalinghe in pochi giorni

FASANO – Turno in serata per l’Us Fasano alle prese con la sfida casalinga contro la Molfetta calcio. Nella 13esima di ritorno saranno le luci del “Curlo” ad illuminare la sfida dei biancazzurri che daranno il via ad un doppio impegno casalingo che potrebbe amplificare le ambizioni play-off dei ragazzi del tecnico Ciro Danucci. La vittoria esterna contro la Nocerina ha galvanizzato capitan Giorgio Bernardini e compagni che adesso vogliono dare continuità ai risultati, ritornando alla vittoria tra le mura amiche.

L’affermazione piena esterna nello scontro diretto d’alta quota in terra campana arriva alla vigilia del doppio impegno casalingo con il Molfetta calcio e quella, nel turno infrasettimanale del giovedì, con la Team Altamura.

Andiamo per ordine. Questa sera arriva un Molfetta reduce dallo scivolone interno col Nola (0-3) e con un ruolino di marcia esterno decisamente da dimenticare. Tra le file della compagine di mister Renato Bartoli spicca l’operato di Demiro Pozzebon, all’attivo 6 reti, per un modulo 3-5-2 che vede lo stesso bomber biancorosso affiancato da Ante Kordic. Per gli amanti delle statistiche all’andata emerse una vittoria rotonda (0-4) con le reti di Emanuele Calabria, Luigi Calemme, Galo Capomaggio e Franco Gorzelewsky.

Fischio d’inizio fissato alle ore 20 al “Curlo” con la direzione di gara affidata ad Antonio Liotta di Castellamare di Stabia.

L’articolo Serie D, il Fasano calcio affronta il Molfetta inseguendo il successo interno proviene da GoFasano.