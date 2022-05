serie-d,-la-soddisfazione-del-tecnico-danucci-per-la-qualificazione-ai-play-off-dell’us-fasano

Il derby con il Nardò ha decretato la matematica certezza dell’accesso agli spareggi VIDEO

FASANO – La vittoria interna contro il Nardò (3-2), nell’ultima uscita della regular season, ha sottolineato il buon lavoro del tecnico Ciro Danucci, arrivato in campionato in corso e capace di dare uno scossone al gruppo biancazzurro. Una qualificazione ai play-off per certi versi inattesa alla vigilia, ma per il tecnico nell’analisi non dobbiamo dimenticare quanto accaduto durante la stagione, con la partenza di alcuni giocatori che hanno ridimensionato la rosa biancazzurra. Un dato oggettivo che da maggiore spessore a quanto si è fatto, ma allo stesso tempo può essere considerato come un rammarico per quel qualcosa in più che si poteva fare, anche alla luce dei recenti infortuni. Di certo ora resta la quarta posizione in cassaforte ed un appendice al campionato tutta da vivere.

