serie-d,-l’us-fasano-a-caccia-della-vittoria-nella-sfida-interna-contro-la-team-altamura

La 14esima di ritorno ripropone una sfida delicata per consolidare il posto nei play-off

FASANO – Si ritorna in campo a distanza di pochi giorni dall’ultima uscita per un turno infrasettimanale che precede i riti della Settimana santa. Il calendario segna la 14esima di ritorno e per l’Us Fasano sarà ancora sfida interna per affrontare la Team Altamura, superata all’andata con il rotondo risultato di 2-1, sfruttando a dovere la doppietta di Ivan Gomes Forbes. Una vittoria che arrivò nel momento magico dei biancazzurri, all’indomani del cambio tecnico, con ben sei risultati utili consecutivi, di cui cinque vittorie. Certo adesso le cose non stanno andando allo stesso modo, pur navigando in piena zona play-off. Infatti tra le mura amiche l’ultima vittoria risale al derby con il Brindisi, nel mezzo due pareggi, di cui l’ultimo centrato domenica scorsa con il Molfetta calcio (0-0).

La Team Altamura di mister Leo Dibenedetto è una compagine in serie da cinque turni, compresa la vittoria interna dell’ultimo turno contro il Sorrento (1-0). Una squadra che punta sul modulo 3-5-2 con Leo Abreu e Salvatore Molinaro in attacco, insieme hanno concretizzato 14 reti. Certo non bisogna dimenticare Giuseppe Tedesco che generalmente parte dalla panca, ma ha al suo attivo 9 marcature. Una sfida delicata per i padroni di casa che dovranno cercare di incrementare il vantaggio sull’immediata inseguitrice Gravina, a distanza di tre lunghezze dalla terza posizione. Per i murgiani il discorso salvezza è praticamente chiuso, tanto che nel finale di stagione la squadra sta giocando senza particolari assilli.

Fischio d’inizio fissato alle ore 19 al “Curlo” con la direzione di gara affidata a Vailati di Crema.

