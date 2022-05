serie-d,-l’us-fasano-affronta-il-bitonto-in-esterno-per-la-gara-secca-dei-play-off

Partono gli spareggi post regular season con i biancazzurri in trasferta senza tifosi al seguito

BITONTO ­– Al via i play-off con la prima fase che decreterà le finaliste del girone. L’Us Fasano sarà di scena in trasferta contro il Bitonto. Occhi puntati sul rettangolo di gara del “Città Degli Ulivi” di Bitonto dove va in scena lo spareggio post regular season, con la formula della gara secca, dove in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si accederà ai supplementari e qualora dovesse perdurare il pari passerebbe il turno la compagine meglio piazzata in classifica. Solo la vittoria, quindi, può permettere ai biancazzurri di mister Ciro Danucci di raggiungere la finale, dove approderà la parigrado che verrà fuori dalla sfida parallela tra il Francavilla e la Nocerina.

Il Bitonto di mister Alessandro Potenza ha chiuso al terzo posto in classifica con un organico di prima fascia costruito per competere per la vittoria del campionato. Il tecnico neroverde opta per un modulo 3-4-1-2 con Riccardo Lattanzio e Pasquale Iadaresta, terminali offensivi, mentre alle loro spalle c’è Leo Taurino.

In campo il tecnico Danucci dovrà fare i conti con la defezione, per squalifica, di Francesco Losavio, oltre agli infortuni già noti di Vincenzo Corvino e Giacomo Lezzi. Facile prevedere un modulo tattico 4-2-3-1 con il ritorno a disposizione di Franco Sosa negli ultimi metri del campo, mentre alle sue spalle scalpitano Ignazio Battista ed Emanuele Calabria, entrambi sugli esterni, oltre a Ivan Gomes Forbes arretrato rispetto all’unica punta. Nessuna novità nel cerchio di centrocampo con Galo Capomaggio al fianco del capitano Bernardini. Difesa riconfermata in toto con Paolo Bianco e Mariano Del Col, sugli esterni, mentre a centro ci sarà Franco Gorzelewski e Papa Camara, in porta ritorna Dario Suma.

Le statistiche recenti fanno emergere una vittoria del Bitonto (3-0) tra le mura amiche, mentre al “Curlo” è emerso un pareggio (2-2). Sarà una sfida senza pubblico amico per i biancazzurri che hanno incassato il divieto di trasferta, il secondo di fila nel giro di pochi giorni, dopo quello di Gravina.

Fischio d’inizio fissato alle ore 16 allo stadio “Città Degli Ulivi” con la direzione di gara affidata a Silvo Torreggiani di Civitavecchia.

L’articolo Serie D, l’Us Fasano affronta il Bitonto in esterno per la gara secca dei play-off proviene da GoFasano.