serie-d,-l’us-fasano-dei-giovani-cade-a-gravina-nell’ultima-uscita-della-regular-season

Nell’ultima giornata il tecnico Danucci premia la Juniores nello stilare la formazione

GRAVINA ­– Nell’ultima della regular season arriva una sconfitta rotonda nella trasferta di Gravina (4-1), ma al termine di una gara fortemente condizionata da una formazione biancazzurra dal tour over spinto. Al fischio d’inizio il tecnico Danucci opta per 6 under, ma dopo il giro di sostituzioni nella ripresa saliranno direttamente a 10, premiando a pieno la juniores della società, dopo una stagione esaltante. Per l’Us Fasano l’obiettivo massimo dei play-off era stato già raggiunto nello scorso turno e, quindi, la trasferta murgiana era decisamente svuotata di significato. Non si può dire la stessa cosa per i locali che continuavano ad alimentare una pur minima speranza di agganciare gli spareggi, ma il destino non era solo nelle proprie mani. Un derby pugliese che è stato più intenso nella prima frazione, con il ritorno alla rete di Sosa, mentre nella ripresa la girandola delle sostituzioni ha cambiato il volto della gara dando spazio ai locali per una rimonta, comunque, senza centrare i play-off. Tra le note stonate c’è l’ammonizione di Losavio che gli comporterà la squalifica proprio in previsione della semifinale play-off, in gara secca, di mercoledì prossimo sul campo del Bitonto con fischio d’inizio fissato alle ore 16. Per la cronaca l’altra semifinale vedrà il Francavilla ospitare la Nocerina. Le formazioni vincenti si incroceranno, sul campo della meglio classificata domenica prossima, sempre in gara secca.

Ritorna alla marcatura Sosa in una frazione equilibrata

In cronaca la prima azione pericolosa è dei locali che al 5’ con Tommasone impegnano Ceka. Ancora locali pericolosi al 22’ con lo stesso attaccante murgiano che chiama alla respinta l’estremo difensore ospite, ma sulla ribattuta non è lesto Chacon a ribadire in rete con Ceka che si supera chiudendo in corner. Passano solo 2 minuti ed il Fasano si fa vivo in avanti con Mazzei che pennella a centro per Losavio e Semenzin che non giungono pronti alla deviazione vincente. Al 28’ va a rete Losavio, ma per l’arbitro si è aiutato con la mano e, quindi, annulla e sventola il cartellino giallo all’attaccante biancazzurro. La rete è nell’aria e giunge al 36’ con Sosa che conclude con un tiro a giro imprendibile un contropiede con l’apporto di Losavio. Il Gravina non ci sta ed al 39’ manca il pari con Diop che non trova la marcatura alla luce dell’intervento di Ceka. Sullo scadere è Kharmoud che centra il pari con un colpo di testa, su suggerimento dalla sinistra di Borgia.

Un secondo tempo a senso unico

Nella ripresa arriva subito il ribaltone con Borgia che al 2’ batte Ceka con un destro velenoso. I murigiani pigiano ancora sull’acceleratore ed al 20’ calano il tris con Diop che insacca una combinazione a volo in piena area. Il Gravina sembra padrone del campo ed al 38’ con Bruno porta la disputa sul 4-1 al termine di un contropiede.

Il tabellino della gara

Fbc Gravina-Us Città di Fasano: 4-1 (1-1)

Reti: 36′ p.t. Sosa (F), 45′ p.t. Kharmoud (G), 3′ s.t. Borgia (G), 2°’ s.t. Diop (G), 39’ s.t. Bruno (G).

Fbc Gravina (3-5-2): Mascolo (58′ Vicino); Gilli, Giglio, Chiaradia (58′ Lampo); Kharmoud, Chacon, Tuninetti, Borgia (73′ Galardi), Di Modugno; Tommasone (77′ Bruno), Diop (69′ Musa Leigh). A disposizione: Scalisi, Rechichi, Macario, Sgambati. All. Summa.

Us Città di Fasano (4-2-3-1): Ceka (88′ Leone); Carbotti, Quaranta, Callegari Torre, Taddeo; Convertino, Bernardini (58′ Vigna); Semenzin (54′ Ganoshi), Losavio, Mazzei (77′ Bari); Sosa (48′ Di Lonardo). A disposizione: Camara, Del Col, Capomaggio, Gomes Forbes. All. Danucci.

Arbitro: Rizzello di Casarano.

Note: Ammoniti: Losavio (F), Giglio (G), Di Lonardo (F). Angoli: Gravina 7, Fasano 0. Rec. p.t. 1′; s.t 4′.

Classifica finale – girone H

Audace Cerignola 88; Francavilla 71; Bitonto 65; Us Città di Fasano 62; Nocerina 58; Fbc Gravina 56; Casertana Fc 55; Sorrento 52; Nola 51; Brindisi 49; Molfetta calcio 48; Us Mariglianese, Casarano calcio e Team Altamura 47; Nardò e Lavello 45; Rotonda calcio 42; Fc San Giorgio 41; Bisceglie 39; Virtus Matino 30.

Verdetti

Promossa: Audace Cerignola

Play-off: Francavilla, Bitonto, Us Città di Fasano e Nocerina.

Play-out: Nardò, Lavello, Rotonda calcio e Fc San Giorgio.

Retrocesse: Bisceglie e Virtus Matino

L’articolo Serie D, l’Us Fasano dei giovani cade a Gravina nell’ultima uscita della regular season proviene da GoFasano.