serie-d,-l’us-fasano-in-campania-per-affrontare-il-nola

Nella 15esima di ritorno sfida esterna contro una formazione in lotta per la salvezza diretta

NOLA – Solo cinque gare al termine della regular season e per i biancazzurri ogni giornata diventa determinate per provare ad agganciare la terza posizione, in piena lotta play-off per il miglior piazzamento. Archiviate le due gare interne si pensa al prossimo impegno contro il Nola. Si va in trasferta affrontando una formazione campana, allenata da Carmelo Condemi, che nel recupero degli scorsi giorni ha superato tra le mura amiche il Rotonda (2-1), incrementando il vantaggio sulla zona play-out, potendo contare anche su un altro recupero, quello con il San Giorgio sempre tra le mura amiche. La compagine bianconera contro i biancazzurri e nel successivo recupero potrebbe già archiviare in anticipo il discorso salvezza ed appare chiaro che con questi presupposti la gara sarà molto combattuta

Il Nola può fare affidamento su bomber Antonio D’Angelo, mentre per le statistiche all’andata emerse un pareggio (1-1) con Raffaele D’Orsi che recupero il momentaneo vantaggio di Francesco Losavio. Quest’ultimo scalpita per un posto da titolare, considerata la squalifica dell’under Papa Camara e l’indisponibilità di Giacomo Lezzi, uscito anzitempo nella scorsa gara per infortunio. Assenza dell’ultim’ora quella del difensore Paolo Bianco. In campo potrebbe andare Emanuele Calabria nel cerchio di centrocampo, mentre in avanti Losavio, alle spalle di Franco Sosa, completando lo scacchiere degli under con Ivo Quaranta sulla linea arretrata. Potrebbero essere queste le novità rispetto all’ultima uscita per quadrare gli under.

Fischio d’inizio fissato alle ore 15 sul rettangolo di gara in sintetico dello Stadio Sporting club con la direzione di gara affidata a Vittorio Emanuele Teghille di Collegno.

