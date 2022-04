serie-d,-l’us-fasano-passa-a-nocera-e-resta-in-corsa-per-i-play-off

Nella dodicesima di ritorno i biancazzurri fanno la voce grossa nello scontro diretto esterno

NOCERA INFERIORE – Colpo gobbo dell’Us Fasano che si impone con autorità sul campo della Nocerina (0-2), al termine di una gara giocata con grande determinazione, votata sempre all’attacco, senza mai dare l’impressione di voler serrare le file per erigere un muro difensivo. Una gara a viso aperto che si sblocca solo nella seconda frazione con i biancazzurri che approfittano anche della superiorità numerica maturata sul fine del primo tempo. Tante le occasioni collezionate dall’Us Fasano con un incontenibile bomber Corvino che ha preso per mano la squadra portandola alla vittoria con ampio merito.

Una vittoria che rilancia le quotazioni in ottica play-off dei biancazzurri che non solo si impongono sul campo di una diretta concorrente, ma accorciano, approfittando dello scivolone interno del Bitonto, sulla terza piazza adesso distanza quattro lunghezze.

In cronaca al primo minuto subito pericolo il Fasano che su punizione dalla trequarti di Corvino che vede la risposta di Venditti che si salva in angolo. Al 4’ l’estremo difensore campano incorre in un grossolano errore che agevola l’intervento di Sosa, ma la difesa locale riesce a rimediare. Il primo affondo dei locali arriva all’11’ con Suma che deve superarsi sul tiro a giro di Dammacco con palla che finisce in angolo. Ancora pericolosi i locali con De Martino, corre il 16’, ma l’attaccante si fa ipnotizzare da Suma che respinge il tiro a tu per tu. La reazione dei biancazzurri non si fa attendere ed al 17’ Corvino, dopo una galoppata sulla fascia, fa partire un tiro velenoso che sfiora l’incrocio dei pali. Gli ospiti non mollano la presa e con Capomaggio, passa solo un minuto, impegnano Venditti che blocca la sfera. Ospiti vicini alla marcatura al 31’: Corvino si invola sulla fascia serve per Forbes che non trova il tap-in vincente a due passi dalla porta. Restano in dieci i padroni di casa per il doppio giallo rimediato da Mancino, al cronometro corre il 40’. Prima dell’intervallo finisce anzitempo negli spogliatoi anche il tecnico di casa Cavallaro, reo di aver protestato a ripetizione nei confronti dell’arbitro.

Nella ripresa ritorna in campo un Fasano sempre arrembante ed al 4’ colleziona una doppia occasione: prima Corvino incontenibile calcia verso la porta con la palla che finisce di poco fuori, ma a seguire Sosa impegna Venditti con un tiro a tu per tu con il difensore di casa che si salva. Passa solo un minuto e Corvino si vede annullare il gol per presunto fuorigioco: Del Col crossa per il bomber biancazzurro che insacca, ma l’arbitro annulla. Gli ospiti continuano a pigiare sull’accelerato pressando nella propria area di rigore i campani. Al 25’ cross di Lezzi per il neoentrato Battista che manca l’aggancio da buona posizione. I locali provano dalla distanza al 28’ con Vecchioni, ma il suo tiro si spegne sul fondo. Il vantaggio del Fasano giunge al 37’ con Gorzelewsky che ribandisce in rete, dopo un pauroso batti e ribatti sulla linea di porta. Gli ospiti non sono paghi del vantaggio ed arriva il raddoppio al successivo decisivo affondo: contropiede vincente dei biancazzurri al 39’ con il neoentrato Bernardini che insacca con una rasoiata che non lascia scampo a Venditti. Al triplice fischio i biancazzurri tutti sotto la curva ospite per festeggiare coi tifosi fasanesi al seguito per un colpo esterno da play-off.

Il tabellino della gara

Nocerina calcio-Us Città di Fasano: 0-2 (0-0)

Reti: 37’ s.t. Gorzelewski (F), 39’ s.t. Bernardini (F),

Nocerina calcio: Venditti, Menechino (26’ s.t. Chietti), Vecchione, Bovo, Donida, Mancino, Scrugli (18’ s.t. Mazzeo), Garofalo, Saporito, De Martino, Dammacco (18’ s.t. Talamo). All. Cavallaro. A disposizione Pitarresi, Stojanovic, Riccio, Donnarumma, Esposito, Bapignigni.

Us Città di Fasano: Suma (34’ s.t. Ceka), Del Col, Bianco, Capomaggio, Camara, Gorzelewski, Calabria (34’0 s.t. Losavio), Lezzi (32’ s.t. Bernardini), Sosa (41’ s.t. Richella), Corvino, Forbes Gomes (6’ s.t. Battista). All. Danucci. A disposizione Taddeo, Quaranta, Callegari, Semenzin.

Arbitro: Selvatici di Rivigo.

Note: Espulso al 40’ Mancini (N) per doppia ammonizione ed al 45’ Cavallaro (N). Ammonito Riccio (N),

L’articolo Serie D, l’Us Fasano passa a Nocera e resta in corsa per i play-off proviene da GoFasano.