Nella decima di ritorno si gioca a San Giorgio a Cremano una gara delicata per la classifica

SAN GIORGIO A CREMANO (NA) – L’Us Fasano scenderà in campo in anticipo sulla domenica impegnata in trasferta, sul campo del San Giorgio, compagine partenopea. Il calendario segna la decima di ritorno ed i biancazzurri vogliono ritornare a muovere la classifica anche in esterno, dopo i due stop consecutivi delle ultime giornate. Si ritorna in campo dopo la pausa per il torneo di Viareggio ed i biancazzurri del tecnico Ciro Danucci vogliono ripartire dal vittorioso derby con il Brindisi (1-0), forti anche del riposo lungo che ha permesso di recuperare tutto lo staff, compreso lo squalificato Galo Capomaggio. Una formazione sostanzialmente tipo quello che scenderà sul rettangolo di gara sintetico della popolosa cittadina campana per affrontare un San Giorgio impelagato nella corsa salvezza. Per la cronaca all’andata si imposero i campani (0-1) con il minimo scarto, al termine di una gara incolore che iniziò ad incrinare il rapporto tra l’ex tecnico Beppe Mosca e la società, giocando sul rettangolo di gara del “Veneziani” di Monopoli.

I campani sono reduci dalla vittoria interna contro il Sorrento (1-0) ed hanno tutto l’interesse di far fruttare il proprio fattore campo. La compagine allenata da Salvatore Ambrosino punta su un modulo 3-4-1-2 con la coppia d’attacco composta da Angelo Scalzone e Ignacio Lucas Varela. Non sarà della sfida lo squalificato Antonio Caprioli, sul fronte campano, mentre su quello pugliese non si contano giocatori fermati dal giudice sportivo.

Fischio d’inizio fissato alle ore 14:30 al Comunale “Paudice” di San Giorgio a Cremano con la direzione di gara affidata a Marco Di Loreto di Terni.

L’articolo Serie D, trasferta campana per l’Us Fasano nell’anticipo della giornata proviene da GoFasano.