serie-d,-trasferta-murgiana-per-l’us-fasano-sul-campo-del-gravina

Ultima uscita della regular season per i biancazzurri del tecnico Danucci già qualificati ai play-off

GRAVINA ­– Cala il sipario sulla regular season con la sfida esterna sul campo di un Gravina ancora in corsa per i play-off anche se le possibilità di agganciare l’ultimo posto utile sono ridotte al lumicino. Di contro l’Us Fasano è già con la testa all’appendice al campionato che prenderà il via mercoledì prossimo con la trasferta di Bitonto, valevole come semifinale dei play-off.

Una gara per certi versi svuotata di contenuti con l’inevitabile tour over, almeno sulla sponda biancazzurra, mentre per i murgiani arriva il commiato dal proprio pubblico, dopo una stagione superlativa, partendo con l’unico obiettivo di una tranquilla salvezza. La classifica pone il Gravina a contatto di gomito con la zona di alta classifica e questo è decisamente un motivo di orgoglio per il duo tecnico Summa-Ragone.

Per le statistiche all’andata emerse una rotonda vittoria dei biancazzurri (5-2) con le reti di Francesco Losavio, Franco Sosa (doppietta), Ignazio Battista e Ivan Gomes Forbes, per i gialloblu andarono a segno Giuseppe Chiaradia ed Antonio Borgia. Per la cronaca le due squadre si sono incontrate anche nei preliminari di Coppa Italia sul sintetico di Gravina con il passaggio del turno che andò ai locali, vittoriosi ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari erano finiti sull’1-1.

Sul fronte formazione il Gravina predilige il modulo tattico 4-4-1-1 con in avanti i terminali offensivi Vincenzo Tommasone e Momodou Diop, quest’ultimo è il bomber con 16 sigilli.

Fischio d’inizio fissato alle ore 16 allo stadio “Stefano Vicino” con la direzione di gara affidata ad Andrea Rizzello di Casarano. Non ci saranno i tifosi fasanesi per il divieto di trasferta imposto dagli organi competenti.

