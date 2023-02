serpente-adormecida-debaixo-de-igreja-‘acorda’-e-sai-pelas-ruas-no-tradicional-carnaval-em-porto-nacional

A lenda diz que a Boiúna acorda uma vez por ano, sempre no Carnaval, para animar os foliões da cidade. Festa da Boiúna agita carnaval em Porto Nacional

A serpente Boiúna, que fica adormecida debaixo da Catedral Nossa Senhora das Mercês, acorda, todos os anos durante o carnaval, para animar os foliões em Porto Nacional. Foi assim na manhã desta sexta-feira (17). A cobra saiu pelas ruas históricas da cidade. Atrás dela, moradores seguiram com animação e samba no pé.

A lenda da cobra gigante é antiga e há 22 anos, ela sai durante o carnaval para contagiar os portuenses e os turistas que vêm de fora. “É maravilhoso! Só quem conhece que sabe a emoção de estar aqui nesse momento”, descreve Ângela Dantas, secretária de turismo da cidade. Sec de Turismo.

Escoltada pelos bonecos gigantes, e ao som de marchinhas tocadas pela banda mestre Adelino, a cobra puxa os foliões.

Ao contrário de outras serpentes, a boiúna não oferece perigo a ninguém. Pelo contrário, as pessoas querem aproveitar enquanto ela está acordada, já que depois da festa, ela volta a dormir e só volta a aparecer no ano seguinte. “A boiúna traz nossas lendas, a nossa cultura popular, alegrando a nossa comunidade que sempre nos recebe de braços abertos”, destaca o músico Everton dos Andes, que puxa o bloco.

Durante a folia, a chave da cidade foi entregue para a rainha e o rei Momo. Assim, foi aberto oficialmente o carnaval de Porto Nacional. “Vamos festejar cinco dias com muita alegria, muita cultura e com muitas atrações”, informa o prefeito Ronivon Maciel.

A tradição chama a atenção de moradores e turistas. E a festa não para por aí! É a rainha Taila Lourdes que faz o convite. “Tem muitas atrações, muito bloquinho, muita festa boa, muita coisa boa pra todo mundo!”, reforça.

