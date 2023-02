Serra da Mantiqueira espera mais de 100 mil turistas no carnaval; veja a programação da folia

As atrações terão como foco as famílias quer buscam mais tranquilidade no feriado. Com programação voltada a famílias, Santo Antônio do Pinhal terá matinês no carnaval

Prefeitura/Santo Antônio do Pinhal

As cidades Serra da Mantiqueira esperam receber mais de 100 mil turistas durante o final de semana e feriado de carnaval, que tem início oficialmente no sábado (18).

Cidades paulistas que fazem parte da região, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Monteiro Lobato, prepararam uma programação mais voltada para as famílias que buscam festividades no período do dia e mais tranquilidade durante a folga.

Confira abaixo as informações do carnaval em cada cidade:

Campos do Jordão

Campos do Jordão espera receber entre 80 e 90 mil turistas no carnaval. Além da programação gratuita do Parque Capivari, localizado no centro, os visitantes que estiverem na cidade poderão aproveitar o último dia do Festival de Verão, evento do governo estadual.

Programação do Festival de Verão (auditório Cláudio Santoro)

Percurso Ensemble

horário: 11h

São Paulo Big Band e Wilson Simoninha

horário: 15h

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

horário: 18h

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

horário: 21h

Programação do Parque Capivari

17/02 (sexta-feira):

19h: Femucar (Festival de Música Carnavalesca)

18/02 (sábado):

15h: Os Cride (Sucesso da banda Titãs em versões de carnaval)

19/02 (domingo):

15h: Fabio Araújo

18h: Banda Tardis

20/02 (segunda-feira):

15h: Família Intimidade

18h: Banda Tardis

21/02 (terça-feira):

15h: Acadêmicos do Britador

18h: Banda Tardis

Carnaval em Campos do Jordão

Prefeitura de Campos do Jordão/Divulgação

Santo Antônio do Pinhal

De acordo com a secretaria de cultura e turismo de Santo Antônio do Pinhal, a cidade deve receber cerca de 1,5 mil turistas por dia, totalizando, em média, de 6 a 7 mil no feriado todo.

A programação de folia da prefeitura desfile de blocos e de bonecões, além de matinês e bailes.

Confira a programação:

Dia 18 (sábado)

15h: matinê de marchinhas (Estação Folia) pintura de rosto e bonecões

20h: bateria ‘Unidos do Montanh’Arte’

21h bloco ‘Barbaridade’

22h: banda Palace

Dia 19 (domingo)

15h: matinê de marchinhas (Estação Folia) pintura de rosto e bonecões

20h: bloco ‘Espeloteando’

22h: banda Palace

Dia 20 (segunda)

15h: matinê de marchinhas (Estação Folia) pintura de rosto e bonecões

20h: bloco do Barão e bateria ‘Rolo Compressor’

22h: banda Palace

Dia 21 (terça)

15h: matinê de marchinhas (Estação Folia) pintura de rosto e bonecões

20h: bloco ‘Perdidos na Noite’ e bateria ‘Unidos do Montanh’Arte’

22h: banda Palace

Carnaval em Santo Antônio do Pinhal

Prefeitura/Santo Antônio do Pinhal

São Bento do Sapucaí

De acordo com a prefeitura de São Bento do Sapucaí, a cidade deve receber oito mil turistas por dia, totalizando, em média, de 32 mil no feriado todo.

A principal atração da folia será mais uma vez o centenário bloco do Zé Pereira, que desfilará em todo os dias.

Além do bloco tradicional, a programação conta com desfile de outros blocos conhecidos, marchinhas com a banda Folia da Montanha e apresentações de axé com a banda Macadame.

Confira a programação:

17/02 (sexta-feira):

Bloco do Búfalo

horário: 19h

local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Cortejo do Bloco Zé Pereira

horário: 19h

local: ruas da cidade

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 20h

local: palco da praça do Padre Pedro

Show de axé com a banda Macadame

horário: 21h

local: palco da avenida Conselheiro Rodrigues Alves

18/02 (sábado):

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 12h

local: palco da praça do Padre Pedro

Show de pagode com a banda Samba Joy

horário: 16h

local: palco da praça do Padre Pedro

Bloco das Cores

horário: 16h

local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Bloco Barra Funda

horário: 18h

local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Cortejo do Bloco Zé Pereira

horário: 19h

Local: ruas da cidade

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 20h

local: palco da praça do Padre Pedro

Show de axé com a banda Macadame

horário: 21h

local: palco da avenida Conselheiro Rodrigues Alves

19/02 (domingo):

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 12h

local: palco da praça do Padre Pedro

Concurso de Fantasias

horário: 14h

Local: palco da praça do Padre Pedro

Show de pagode com a banda Samba Joy

horário: 16h

local: palco da praça do Padre Pedro

Bloco Rota da Peruca Loka

horário: 16h

Local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Bloco da Cangibrina

horário: 19h

Local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Cortejo do Bloco Zé Pereira

horário: 19h

Local: ruas da cidade

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 20h

local: palco da praça do Padre Pedro

Show de axé com a banda Macadame

horário: 21h

Local: palco da avenida Conselheiro Rodrigues Alves

20/02 (segunda-feira):

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 12h

local: palco da praça do Padre Pedro

Concurso de Pereirinhas

horário: 14h

Local: palco da praça do Padre Pedro

Show de pagode com a banda Samba Joy

horário: 16h

local: palco da praça do Padre Pedro

Bloco Mangueirão do Rhaa

horário: 16h

Local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Bloco Bolinha de Sabão

horário: 18h

Local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Cortejo do Bloco Zé Pereira

horário: 19h

Local: ruas da cidade

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 20h

local: palco da praça do Padre Pedro

Show de axé com a banda Macadame

horário: 21h

Local: palco da avenida Conselheiro Rodrigues Alves

21/02 (terça-feira):

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 12h

local: palco da praça do Padre Pedro

Bloco na Ladeira Despiroca

horário: 15h

Local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Show de pagode com a banda Samba Joy

horário: 16h

Local: palco da praça do Padre Pedro

Bloco da Povo da Cultura

horário: 17h

Local: avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Cortejo do Bloco Zé Pereira

horário: 19h

Local: ruas da cidade

Show de marchinhas com a banda Folia da Montanha

horário: 20h

Local: palco da praça do Padre Pedro

Show de axé com a banda Macadame

horário: 21h

Local: palco da avenida Conselheiro Rodrigues Alves

Carnaval em São Bento do Sapucaí

Maria Clara Thomaz / Revelando São Bento

Monteiro Lobato

Monteiro Lobato espera receber entre quatro e cinco mil turistas por dia, totalizando em média cerca de 20 mil visitantes no feriado todo.

Principal atração do carnaval na cidade, os ‘Pereirões’ estão de volta à folia depois de três anos. Além disso, a programação conta shows com música ao vivo, concurso de fantasia e desfile de blocos.

Confira a programação:

18/02 (sábado):

13h: Batuque e Pereirões

14h: banda Filhos da Terra

17h: Batuque e Pereirões

18h: show da banda Palace

21h: DJ Diego Benatti

19/02 (domingo):

13h: Batuque e Pereirões

14h: banda Filhos da Terra

15h: Bloco do Nelsão

17h: Batuque e Pereirões

18h: show da banda Palace

21h: DJ Diego Benatti

20/02 (segunda-feira):

13h: Batuque e Pereirões

14h: banda Filhos da Terra

17h: Batuque e Pereirões

18h: show da banda Palace

21h: DJ Diego Benatti

21/02 (terça-feira):

13h: Batuque e Pereirões

14h: banda Filhos da Terra

15h: concurso de fantasia

17h: Batuque e Pereirões

18h: show da banda Palace

21h: DJ Diego Benatti

Carnaval em Monteiro Lobato

Divulgação/PMML

