Serra das Araras amanhece com trânsito tranquilo nos dois sentidos

Não há nenhum ponto de lentidão neste sábado. Situação é bem diferente da registrada na sexta-feira, quando os dois sentidos ficaram fechados por quase 12 horas. Trânsito é tranquilo na Serra das Araras neste sábado

Rose Gomes/TV Rio Sul

Após um dia de muitos transtornos por conta de deslizamentos de terra, a Serra das Araras amanheceu neste sábado (11) com trânsito tranquilo, sem nenhuma interdição ou ponto de lentidão.

A situação é bem diferente da registrada na sexta-feira (10), quando os dois sentidos da Via Dutra ficaram fechados por quase 12 horas no trecho entre os municípios de Piraí (RJ) e Paracambi (RJ).

Houve pontos de deslizamentos de terra e interdições por risco de novos deslizamentos, o atrapalhou bastante o trânsito. Em um destes pontos de deslizamento, a terra atingiu um ônibus e uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido.

Por causa dos trabalhos de limpeza da estrada para liberar os trechos em que o barranco desceu, os motoristas precisaram de muita paciência. Durante todo o dia, foram registrados longos congestionamentos — o maior deles na pista sentido Rio, onde foi formada uma fila de veículos que chegou a 31 km de extensão.

A situação só melhorou no começo da noite, momento em que o congestionamento começou a ser dissolvido de vez.

Ponto onde o maior deslizamento de terra aconteceu

Rose Gomes/TV Rio Sul

Traçado de 1928 e duplicação só em 2029

Via Dutra, que liga Rio a SP, é interditada na Serra das Araras

A Serra das Araras supera um desnível de cerca de 400 metros de altura — o equivalente a um Pão de Açúcar — na Rodovia Presidente Dutra, a mais movimentada do país, ligando Rio de Janeiro a São Paulo.

O traçado ainda é o original, de 1928, que não comporta o alto volume de carros e de caminhões.

A CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, tem um projeto para duplicar a Serra das Araras. Ao vencer a licitação e renovar a concessão, o grupo projetou que até 2029 o trecho esteja com novas pistas.

Novas pistas da Dutra na Serra da Araras devem ficar prontas até 2029

Arte/g1

Segundo o projeto, a atual pista de subida passaria a servir para a descida, com quatro faixas, no lugar das duas atuais.

A nova subida seria construída em paralelo, com viadutos e túneis, também com quatro pistas. O g1 pediu à CCR o traçado da nova pista para subir, mas não teve resposta até a última atualização desta reportagem.

A previsão de conclusão dos serviços é para 2029, entregando a nova subida um ano antes.

O investimento previsto da concessionária nas obras de ampliação da capacidade de tráfego da Serra das Araras é de R$ 1,2 bilhão, com expectativa de gerar aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos.

Como é hoje

Subida e descida têm pistas duplas de 8 km cada uma em lados diferentes da encosta — quem sobe, por exemplo, não vê quem desce —, mas a Serra das Araras é um conhecido gargalo da Via Dutra, sobretudo no sentido RJ.

Acidentes são frequentes, mesmo com diversos radares de 40 km/h ao longo do declive.

Como trafegam pela pista milhares de caminhões, muitos com carga pesada, e a pista é íngreme e com muitas curvas acentuadas, são comuns tombamentos de carga, interditando por várias horas a passagem.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

pappa2200