Serra das Araras tem domingo de trânsito livre nos dois sentidos

Assim como durante todo o sábado, não há nenhum ponto de interdição ou de lentidão. Situação é bem diferente da registrada na sexta-feira, quando os dois sentidos ficaram fechados por quase 12 horas. Trânsito é tranquilo na Serra das Araras neste domingo

A Serra das Araras tem mais um dia de trânsito tranquilo neste domingo (12) em ambos os sentidos, mesmo com o alto volume de chuva registrado nas últimas horas. O motorista que passa pelo trecho não encontra nenhuma interdição ou ponto de lentidão. As informações são da CCR RioSP, empresa que cuida da rodovia.

O sábado inteiro também foi de caminho livre para o motorista na Serra das Araras, bem diferente da situação registrada na sexta-feira (10).

Por contra de deslizamentos de terra e risco de novos deslizamentos, os dois sentidos da Via Dutra chegaram a ficar quase 12 horas fechados no trecho entre os municípios de Piraí (RJ) e Paracambi (RJ).

Longo engarrafamento na sexta-feira por conta de interdição na Serra das Araras

Em um destes pontos de deslizamento, a terra atingiu um ônibus e uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido.

Por causa dos trabalhos de limpeza da estrada para liberar os trechos em que o barranco desceu, os motoristas precisaram de muita paciência.

Durante todo o dia, foram registrados longos congestionamentos — o maior deles na pista sentido Rio, onde foi formada uma fila de veículos que chegou a 31 km de extensão.

A situação só melhorou no começo da noite de sexta-feira, momento em que o congestionamento começou a ser dissolvido de vez. O trânsito livre, sem pontos de lentidão, se mantém desde então.

Trabalhos de limpeza continuam

Neste domingo, a prefeitura de Piraí também informou que não houve nenhuma ocorrência na cidade por conta da chuva nas últimas horas. As equipes de manutenção seguem realizando trabalho de limpeza de vias públicas, que começaram na sexta-feira por causa dos temporais.

Traçado de 1928 e duplicação em 2029

A Serra das Araras supera um desnível de cerca de 400 metros de altura — o equivalente a um Pão de Açúcar — na Rodovia Presidente Dutra, a mais movimentada do país, ligando Rio de Janeiro a São Paulo.

O traçado ainda é o original, de 1928, que não comporta o alto volume de carros e de caminhões.

A CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, tem um projeto para duplicar a Serra das Araras. Ao vencer a licitação e renovar a concessão, o grupo projetou que até 2029 o trecho esteja com novas pistas.

Serra das Araras é interditada por conta de risco de deslizamentos causados pelas chuvas na região

Segundo o projeto, a atual pista de subida passaria a servir para a descida, com quatro faixas, no lugar das duas atuais.

A nova subida seria construída em paralelo, com viadutos e túneis, também com quatro pistas. O g1 pediu à CCR o traçado da nova pista para subir, mas não teve resposta até a última atualização desta reportagem.

A previsão de conclusão dos serviços é para 2029, entregando a nova subida um ano antes.

O investimento previsto da concessionária nas obras de ampliação da capacidade de tráfego da Serra das Araras é de R$ 1,2 bilhão, com expectativa de gerar aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos.

Como é hoje

Subida e descida têm pistas duplas de 8 km cada uma em lados diferentes da encosta — quem sobe, por exemplo, não vê quem desce —, mas a Serra das Araras é um conhecido gargalo da Via Dutra, sobretudo no sentido RJ.

Acidentes são frequentes, mesmo com diversos radares de 40 km/h ao longo do declive.

Como trafegam pela pista milhares de caminhões, muitos com carga pesada, e a pista é íngreme e com muitas curvas acentuadas, são comuns tombamentos de carga, interditando por várias horas a passagem.

