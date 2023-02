Serra das Araras tem sábado de trânsito tranquilo nos dois sentidos

Não houve nenhum ponto de lentidão durante todo o dia. Situação é bem diferente da registrada na sexta-feira, quando os dois sentidos ficaram fechados por quase 12 horas. Trânsito é tranquilo na Serra das Araras neste sábado

Rose Gomes/TV Rio Sul

Após um dia de muitos transtornos por conta de deslizamentos de terra, a Serra das Araras teve um sábado (11) com trânsito tranquilo, sem nenhuma interdição ou ponto de lentidão.

A situação é bem diferente da registrada na sexta-feira (10), quando os dois sentidos da Via Dutra ficaram fechados por quase 12 horas no trecho entre os municípios de Piraí (RJ) e Paracambi (RJ).

Houve pontos de deslizamentos de terra e interdições por risco de novos deslizamentos, o atrapalhou bastante o trânsito. Em um destes pontos de deslizamento, a terra atingiu um ônibus e uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido.

Por causa dos trabalhos de limpeza da estrada para liberar os trechos em que o barranco desceu, os motoristas precisaram de muita paciência. Durante todo o dia, foram registrados longos congestionamentos — o maior deles na pista sentido Rio, onde foi formada uma fila de veículos que chegou a 31 km de extensão.

A situação só melhorou no começo da noite, momento em que o congestionamento começou a ser dissolvido de vez.

Ponto onde o maior deslizamento de terra aconteceu

Rose Gomes/TV Rio Sul

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vito Califano