Serviço do Programa Cata-treco é realizado em bairros de Aracaju; confira programação

Equipes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) passam esta semana, até a sexta-feira (10), pelos bairros Industrial, Santo Antônio e Inácio Barbosa, dando continuidade às ações do Programa Cata-Treco.

O objetivo é recolher materiais que não têm mais serventia, ocupam espaço, acumulam sujeira e que, muitas vezes, são descartados irregularmente.

Moradores interessados em utilizar o serviço devem deixar seus objetos na porta das residências, a partir das 8h, quando as equipes iniciam a coleta.

O serviço pode ser acionado através do número (79) 3021-9914.

Confira a programação:

Terça-feira (07): Bairro Industrial/ Ponto Inicial: Estádio Proletário Sabino Ribeiro – avenida Antônio A. Xavier, nº 193./Horário: 8h às 12h e 13h às 17h/ Percurso: Todas as ruas.

Quinta-feira (9): Bairro: Santo Antônio/ Ponto Inicial: UBS Cândida Alves – rua São João, s/n/Horário: 8h às 12h e 13h às 17h/ Percurso: Todas as ruas.

Sexta-feira (10): Bairro Inácio Barbosa/ Ponto Inicial: Praça Monteiro Lobato/ Horário: 8h às 12h e 13h às 17h/ Percurso: Todas as ruas.

