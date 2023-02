Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho passa a atender em novo endereço em Presidente Prudente

O local fica na Rua Djalma Dutra, 43, no Centro, com funcionamento das 7h às 17h. Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) atende em novo endereço, em Presidente Prudente (SP)

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) está atendendo em um novo endereço, em Presidente Prudente (SP).

O local fica na Rua Djalma Dutra, 43, no Centro, com funcionamento das 7h às 17h.

O Sesmt, que estava localizado no antigo espaço da Estação Ferroviária, continua com atendimentos destinados aos servidores públicos municipais.

Os serviços de perícia médica e demais atendimentos serão feitos por uma equipe de três médicos do trabalho, dois engenheiros de segurança do trabalho, uma enfermeira do trabalho e duas auxiliares de enfermagem do trabalho.

Dois técnicos de segurança do trabalho, quatro escriturários e um servidor para serviços gerais compõem a equipe.

O telefone para contato com o Sesmt é o (18) 3928-6023.

Vittorio Ferla