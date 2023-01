Serviços de manutenção no asfalto interditam por 10 dias o acesso ao Distrito Industrial de Regente Feijó pela Rodovia Raposo Tavares

A partir do fechamento temporário da alça de saída no km 554,900, a opção será o retorno localizado no km 557,600 ou a Via Marginal na pista oeste (interior–capital), no km 554. Acesso ao Distrito Industrial de Regente Feijó ficará interditado por 10 dias

A concessionária Cart dará início nesta sexta-feira (27) à recuperação de novo trecho da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Regente Feijó (SP). As intervenções, programadas para terminar no dia 5 de fevereiro, vão interferir na dinâmica de tráfego do itinerário rodovia–Distrito Industrial.

A partir do fechamento temporário da alça de saída no km 554,900 para os serviços de micorrevestimento asfáltico, a opção será o retorno localizado no km 557,600 ou a Via Marginal na pista oeste (interior–capital), no km 554.

Segundo a concessionária, o local estará devidamente sinalizado com reforço de placas de advertência e dispositivos de sinalização. Equipes treinadas para a execução e a orientação do condutor estarão no local.

As recomendações da empresa são dirigir em velocidade reduzida ao aproximar-se do trecho em manutenção e manter a atenção à sinalização do local e aos comandos dos homens-bandeira quanto à parada ou à liberação do tráfego.

O motorista poderá acionar o canal de atendimento da concessionária pelo telefone 0800-773-0090.

Ainda de acordo com a Cart, a intensificação de reparos na rodovia, alinha à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ocorre com o objetivo de conferir rotas mais seguras e confortáveis ao viajante com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

